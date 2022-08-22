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باريس: حقق الكرواتي بورنا تشوريتش قفزة هائلة في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين اثر تتويجه بطلا لدورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز، بالفوز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7 6 (7 صفر) و6 2 الاحد.

وخاض تشوريتش غمار الدورة الأميركية وهو في المركز 152 عالميا بعد عملية جراحية في كتفه ابعدته عن الملاعب لنحو عام، لكنه فاجأ الجميع باحرازه اللقب ليقفز الى المركز التاسع والعشرين بحسب التصنيف الصادر الاثنين.

وكان الكرواتي يخوض أول نهائي منذ دورة سان بطرسبورغ الروسية عام 2020.

واهدر تشوريتش مجموعة واحدة طوال الدورة الاميركية وكانت امام الاسباني المخضرم رافايل نادال في الدور الثاني.

في المقابل، صعد تسيتسيباس مركزين وبات خامسا على حساب النروجي كاسبر رود الذي دفع ثمن خروجه المبكر من الدور الثاني في الدورة الأميركية.

وفي فئة السيدات، قفزت الفرنسية كارولين غارسيا 18 مركزا لتحتل المرتبة 17 بعد تتويجها بطلة لدورة سينسيناتي الألف اثر فوزها المفاجئ على التشيكية المخضرمة بترا كفيتوفا 6 2 و6 4.

وباتت الفرنسية أول لاعبة في تاريخ هذه الدورات تتوج بطلة بعد صعودها من التصفيات علما بأنها أقصت ثلاث لاعبات بين المصنفات العشر الأوليات في طريقها الى اللقب، وهن اليونانية ماريا ساكاري الثالثة والأميركية جيسيكا بيغولا الثامنة والبيلاروسية أرينا سابالينكا السابعة.

دورة باد

وكانت غارسيا تحتل المركز الـ79 عالميا في ايار/مايو، لكنها توجت بدورة باد هومبورغ الالمانية في حزيران/يونيو على الملاعب العشبية، ثم بدورة وارسو على الملاعب الترابية بلخراجها البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة اولى عالميا في الطريق الى اللقبـ ثم سينسيناتي الاحد لتواصل صعودها سلم الترتيب.

واحتفظت شفيونتيك التي خرجت في ثمن النهائي في سينسيناتي، بصدارة التصنيف بفارق شاسع عن وصيفتها الاستونية انيت كونتافيت (8605 مقابل 4580).

ودخلت الاميركية ماديسون كيز الفائزة على شفيونتيك في الدورة الاميركية قبل ان تسقط امام كفيتوفا في نصف النهائي، نادي اللاعبات العشرين الاوليات باحتلالها المركز العشرين.

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1. دانييل مدفيديف (روسيا) 6885 نقطة

2. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 5760

3. رافايل نادال (إسبانيا) 5630

4. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 5190

5. ستيفانوس تسيسيباس (اليونان) 4890 (+2)

6. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4770

7. كاسبر رود (النروج) 4695 ( 2)

8. فيليكس أوجيه ألياسيم (كندا) 3625 (+1)

9. كاميرون نوري (بريطانيا) 3415 (+2)

10. هوبرت هوركاش (بولندا) 3355

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 8605 نقطة

2. أنيت كونتافيت (استونيا) 4580

3. ماريا ساكّاري (اليونان) 4190

4. باولا بادوسا (إسبانيا) 3980

5. أنس جابر (تونس) 3920

6. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 3470 (+1)

7.سيمونا هاليب (رومانيا) 3255 ( 1)

8. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 3201

9. غاربينيي موغوروسا (إسبانيا) 2886

10. داريا كاساتكينا (روسيا) 2795