الرباط : باتت مصر أول المتأهلين الى الدور ثمن النهائي لنهائيات كاس الأمم الإفريقية في كرة القدم في المغرب بفوزها وبعشرة لاعبين على جنوب إفريقيا 1 0 سجله قائدها نجم ليفربول الانكليزي محمد صلاح الجمعة على الملعب الكبير في أغادير في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل صلاح، نجم ليفربول الانكليزي، الهدف الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء في مباراة طرد فيها مدافعها والاهلي محمد هاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتلقيه الانذار الثاني.

وهو الهدف الثاني لصلاح في البطولة بعد الاول عندما ساهم في قلب الطاولة على حساب زمبابوي 2 1 في الوقت بدل الضائع الاثنين الماضي.

ورفع صلاح غلته من الاهداف في كأس الأمم الافريقية الى تسعة اهداف في خمس مشاركات ولحق بالرباعي الانغولي مانوشو والعاجي عبدواللاي تراوريه والكاميروني فنسان أبو بكر والسنغالي ساديو مانيه الى المركز الرابع عشر في لائحة الهدافين التاريخيين.

وقال صلاح الذي يشارك في الكاس القارية بعد صدام مع مدربه الهولندي في ليفربول آرنه سلوت بعدما أبقاه الأخير على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية: "أنا سعيد جدًا بالنتيجة بالتأكيد. كانت مباراة صعبة، هم سيطروا معظم الوقت. إنه منتخب يستطيع الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة، لذلك أعتقد أننا وضعنا خطة جيدة، وقد نجحت".

واضاف "خرجنا بالنقاط الثلاث، وهذا هو الأهم. الأجواء رائعة. نأمل أن نواصل على هذا المنوال".

ورفعت مصر رصيدها الى ست نقاط وضمنت صدارة المجموعة بفارق المواجهة المباشرة عن جنوب افريقيا، ثالثة النسخة الاخيرة والتي منيت بخسارتها الاولى عقب فوزها على أنغولا 2 1 في الجولة الاولى.

وابتعد الفراعنة بفارق خمس نقاط عن أنغولا وزمبابوي اللتين تعادلتا 1 1 بالملعب الكبير في مراكش.

وثأرت مصر، حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (7) من جنوب إفريقيا بطلة 1996 التي أخرجتها من ثمن نهائي نسخة 2019 في القاهرة.

"لا أركز على الجوانب السلبية"

وقال حارس مرمى الفراعنة محمد الشناوي الذي اختير افضل لاعب في المباراة: "الأهم اليوم هو الفوز. نتعامل مع كل مباراة وكأنها نهائي. بذلنا كل ما في وسعنا في هذه المباراة حتى النهاية، ونأمل أيضًا في الأفضل فيما هو قادم".

واضاف "أشكر الجماهير المغربية التي ملأت المدرجات وظلت تدعمنا منذ بداية البطولة. أتعرض للكثير من الانتقادات، لكنني لا أركز على الجوانب السلبية. تركيزي منصب بالكامل على البطولة. عقلية الفريق جيدة ومجموعتنا تعمل من أجل تحقيق الفوز النهائي هنا".

وأجرى مدرب مصر حسام حسن تغييرين على تشكيلة الفراعنة التي خاضت مباراة زمبابوي، حيث دفع برامي ربيعة في قلب الدفاع بدلا من حسام عبد المجيد، وبأحمد سيد "زيزو" بدلاً من امام عاشور في وسط الملعب، فيما استمر الثلاثي صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن "تريزيغيه" في قيادة هجوم الفراعنة.

وسيطر المصريون على الشوط الأول وسدد جماح مانشستر سيتي الانكليزي عمر مرموش كرة قوية من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى رونوين وليامس بقليل (23).

وردت جنوب إفريقيا عندما تسلم لايل فوستر كرة طولية داخل المنطقة وراوغ ياسر ابراهيم وسددها بين يدي الشناوي (33).

وحصل الفراعنة على ركلة جزاء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بسبب خطأ من كوليسو موداو على صلاح، فانبرى لها بنجاح مانحا التقدم لمنتخب بلاده.

وتلقت مصر ضربية موجعة بطرد هاني لحصوله على الإنذار الثاني بعد خطأ على تيبوهو موكوينا(45+2).

واضطر حسن الى الدفع بإمام عاشور بدلا من مرموش مع بداية الشوط الثاني الذي شهد ضغطا قويا لجنوب إفريقيا التي حاولت استغلال النقص العددي.

وتصدى الشناوي لأكثر من تسديدة من فوستر وموكوينا، فيما كاد عاشور أن يعزز بهدف ثان عندما تسلم تمريرة من صلاح داخل المنطقة فسددها قوية تصدى لها وليامس بصعوبة (60).

وواصل الشناوي تألقه بتصديه لتسديدة قوية لموداو (72)، ثم الى انفراد موديبا (76).

وتوقف اللعب لأكثر من خمس دقائق بسبب مراجعة |في أيه آر" للمسة يد على ياسر ابراهيم، وخرج صلاح في الدقيقة 90 ودخل اسامة فيصل بدلا منه.

وتابع الشناوي تألقه أمام محاولات جنوب إفريقيا في الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة ذاتها، حسم التعادل الايجابي المواجهة بين أنغولا وزمبابوي 1 1.

وافتتح غيلسون دالا التسجيل لأنغولا (24)، وأدرك نوليدج موسونا التعادل لزمبابوي (45+6).

وحصدت أنغولا النقطة الأولى في هذه النسخة لتحل ثالثة في المجموعة بفارق الأهداف أمام زمبابوي الرابعة.