لندن : أبدى الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، رضاه عن ردّة فعل لاعبيه بعد أن حذرهم من اكتساب الوزن خلال عطلة الأعياد.

وكان سيتي قد حقق فوزا مريحا على وست هام المتعثر بثلاثية نظيفة في الدوري الإنكليزي قبل فترة الأعياد، ليُبقي الفارق نقطتين مع أرسنال المتصدر.

لكن غوارديولا، الفائز بستة ألقاب للدوري الإنكليزي خلال مسيرته في ملعب الاتحاد والمعروف بكونه مدربا صارما ومتطلبا، كشف قبل أيام أنه عمد إلى تسجيل أوزان لاعبيه قبل الدخول في العطلة، مؤكدا لهم ضرورة العودة من دون اكتساب كيلوغرامات إضافية قبل مواجهة نوتنغهام فوريست على أرضه.

وسيتيح فوز سيتي التقدم مؤقتا إلى صدارة الترتيب قبل مباراة أرسنال وضيفه برايتون.

وقال غوارديولا "لقد اكتسبتُ أربعة أو خمسة كيلوغرامات إضافية بسبب كمية الطعام والشراب التي تناولتها، وهذا أمر جيد بالفعل".

لكن المدرب الإسباني تحدث عن لاعبي فريقه مضيفا "لقد كانوا في غاية الانضباط منذ عشر سنوات".

وتابع "في الموسم الماضي، وبسبب الإصابات التي تعرضنا لها، كانت الأمور أكثر صعوبة بعض الشيء، لكن سلوكهم كان دائما مذهلا".

وأردف "جميع اللاعبين الذين دربتهم خلال العقد الماضي لم يشذّوا عن هذه القاعدة، وهذا لا يختلف اليوم. لدينا معيار واضح كنادٍ، والجميع يعرف تماما ما هو مطلوب منه".

ويعيش سيتي سلسلة من سبعة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، في وقت ينافس فيه على أكثر من جبهة.

وقال غوارديولا "أفضل أن نكون متقدمين بعشر نقاط على الجميع، لكن هذا هو الواقع. أرسنال يقدم مستويات رائعة، لكننا ما زلنا في دائرة المنافسة".

وأضاف "لا نزال في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، ونتواجد في مراكز متقدمة في دوري أبطال أوروبا، وكذلك في الدوري الإنكليزي، كما بلغنا نصف نهائي كأس الرابطة، وسيبدأ مشوارنا في كأس إنكلترا قريبا".