الرباط : باتت مصر أول المتأهلين الى الدور ثمن النهائي لنهائيات كاس الأمم الإفريقية في كرة القدم في المغرب بفوزها وبعشرة لاعبين على جنوب إفريقيا 1 0 سجله قائدها نجم ليفربول الانكليزي محمد صلاح الجمعة على الملعب الكبير في أغادير في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل صلاح، نجم ليفربول الانكليزي، الهدف الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء في مباراة طرد فيها مدافعها والاهلي محمد هاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتلقيه الانذار الثاني.

وهو الهدف الثاني لصلاح في البطولة بعد الاول عندما ساهم في قلب الطاولة على حساب زمبابوي 2 1 في الوقت بدل الضائع الاثنين الماضي.

ورفعت مصر رصيدها الى ست نقاط وضمنت صدارة المجموعة بفارق المواجهة المباشرة عن جنوب افريقيا، ثالثة النسخة الاخيرة والتي منيت بخسارتها الاولى عقب فوزها على أنغولا 2 1 في الجولة الاولى.

وابتعد الفراعنة بفارق خمس نقاط عن أنغولا وزمبابوي اللتين تعادلتا 1 1 بالملعب الكبير في مراكش.

وثأرت مصر، حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (7) من جنوب إفريقيا بطلة 1996 التي أخرجتها من ثمن نهائي نسخة 2019 في القاهرة.

وأجرى مدرب مصر حسام حسن تغييرين على تشكيلة الفراعنة التي خاضت مباراة زمبابوي، حيث دفع برامي ربيعة في قلب الدفاع بدلا من حسام عبد المجيد، وبأحمد سيد "زيزو" بدلاً من امام عاشور في وسط الملعب، فيما استمر الثلاثي صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن "تريزيغيه" في قيادة هجوم الفراعنة.

وسيطر المصريون على الشوط الأول وسدد جماح مانشستر سيتي الانكليزي عمر مرموش كرة قوية من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى رونوين وليامس بقليل (23).

وردت جنوب إفريقيا عندما تسلم لايل فوستر كرة طولية داخل المنطقة وراوغ ياسر ابراهيم وسددها بين يدي محمد الشناوي (33).

وحصل الفراعنة على ركلة جزاء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بسبب خطأ من كوليسو موداو على صلاح، فانبرى لها بنجاح مانحا التقدم لمنتخب بلاده.

وتلقت مصر ضربية موجعة بطرد هاني لحصوله على الإنذار الثاني بعد خطأ على تيبوهو موكوينا(45+2).

واضطر حسن الى الدفع بإمام عاشور بدلا من مرموش مع بداية الشوط الثاني الذي شهد ضغطا قويا لجنوب إفريقيا التي حاولت استغلال النقص العددي.

وتصدى الشناوي لأكثر من تسديدة من فوستر وموكوينا، فيما كاد عاشور أن يعزز بهدف ثان عندما تسلم تمريرة من صلاح داخل المنطقة فسددها قوية تصدى لها وليامس بصعوبة (60).

وواصل الشناوي تألقه بتصديه لتسديدة قوية لموداو (72)، ثم الى انفراد موديبا (76).

وتوقف اللعب لأكثر من خمس دقائق بسبب مراجعة |في أيه آر" للمسة يد على ياسر ابراهيم، وخرج صلاح في الدقيقة 90 ودخل اسامة فيصل بدلا منه.