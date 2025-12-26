الرباط : فرط المغرب المصيف في فرصة التأهل المبكر الى ثمن النهائي بسقوطه في فخ التعادل أمام مالي 1 1 الجمعة على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم في المغرب.

وسجل ابراهيم عبد القادر دياس (45+5 من ركلة جزاء) هدف المغرب، ولاسين سينايوكو (64 من ركلة جزاء) هدف مالي.

وعزز المغرب صدارته برصيد اربع نقاط بفارق نقطتين أمام مالي وزامبيا التي تعادلت مع جزر القمر سلبا في الدار البيضاء.

وسينتظر المغرب الجولة الثالثة الاخيرة الاثنين المقبل لحسم تأهله عندما يلاقي زامبيا وكله أمل في انهاء الدور الاول في الصدارة لضمان بقائه في العاصمة الرباط، فيما تلعب مالي مع جزر القمر في اليوم ذاته في الدار البيضاء.

أمام 63844 متفرجا تقدمهم نجم ريال مدريد الاسباني الدولي الفرنسي كيليان مبابي، صديق قائد أسود الأطلس وزميله السابق في باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي الذي غاب عن المباراة الثانية تواليا بعدما فضل المدرب وليد الركراكي عدم المجازفة باشراكه بعد تعافيه للتو من إصابة في الكاحل الأيسر، عانى المغرب لفك التنظيم الدفاعي المحكم لمالي.

وكان المنتخب المغربي الطرف الافضل وحاول مرارا وتكرار اختراق الدفاع المالي خصوصا عبر دياس الذي اقتنص ركلة جزاء افتتح بها منتخب بلاده التسجيل، لكنه استقبل هدف التعادل مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء أيضا.

وأجرى الركراكي تبديلين على التشكيلة التي تغلبت على جزر القمر2 0 في الجولة الاولى فاشرك ايوب الكعبي، مسجل الهدف الثاني، والمدافع جواد الياميق، مكان سفيان رحيمي والقائد رومان سايس المثاب.

وكانت اول واخطر فرصة في المباراة عندما تبادل دياس الكرة مع عز الدين اوناحي فهيأها له الاخير داخل المنطقة فسددها وارتدت من الحارس ديجيغي ديارا الى اسماعيل الصيباري غير المراقب فتابعها فوق المرمى الخالي من مسافة قريبة (17)، وراسية لأيوب الكعبي فوق العارضة (42).

وحصل المغرب على ركلة جزاء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" اثر لمسة يد على المدافع ناثان غاساما اثر محاولة دياس مراوغته، فانبرى مهاجم ريال مدريد الاسباني بنفسه مفتتحا التسجيل (49+5).

وحصلت مالي بدورها على ركلة جزاء بعد اللجوء الى "في أيه آر" اثر عرقلة الياميق لسينايوكو فانبرى لها فنفيسه مدركا التعادل (64).

وهو الهدف الثاني لسينايوكو في البطولة.

ودفع الركراكي بالثلاثي عبد الصمد الزلزولي ويوسف النصيري وبلال الخنوس مكان أوناحي والكعبي ودياس (71).

وأهدر النصيري فرصة سهلة عندما تلقى كرة من العيناوي داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها ابعدها الحارس (78).

ولعب الركراكي ورقتيه الهجوميتين الاخيرتين بإشراك إلياس بن الصغير وسفيان رحيمي مكان سفيان أمرابط والصيباري (81).