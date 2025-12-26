لندن : استعاد مانشستر يونايتد توازنه بفوز ثمين على ضيفه نيوكاسل 1 0 الجمعة ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ليتقدم إلى المركز الخامس موقتا.

ويدين "الشياطين الحمر" بفوزهم إلى الدنماركي باتريك دورغو صاحب هدف المباراة الوحيد (24) والذي سجّل هدفه الأول بقميص يونايتد منذ انتقاله إليه من ليتشي الإيطالي قبل عام.

ورفع يونايتد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس موقتا فيما تجمّد رصيد "ماغبايز" عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

وخاض فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم اللقاء من دون قائده ومواطنه برونو فيرنانديش المٌصاب، إضافة الى الكاميروني بريان مبومو والإيفواري أماد ديالو المشاركين في كأس أمم إفريقيا.

وعاد يونايتد إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام أستون فيلا 1 2، محققا فوزه الأول على أرضه منذ شهرين.

ونجح أصحاب الأرض في تحقيق بداية رائعة عندما افتتح لهم دورغو التسجيل بعد مرور 24 دقيقة بعد تسديدة "على طاير" منخفضة من داخل منطقة الجزاء عجز الحارس آرون رامسدايل عن التعامل معها.

وكاد دورغو يسجّل هدفا ثانيا إثر هجمة مرتدة قبل نهاية الشوط الأول لكن رامسدايل تصدى لها.

وتعرّض أموريم لنكسة بعد عدم عودة المهاجم مايسون ماونت للمشاركة في الشوط الثاني، ليزجّ مكانه بجاك فليتشر نجل لاعب وسط يونايتد السابق دارين فليتشر في اولى مشاركاته.

وحاول نيوكاسل الضغط على منافسه لفرض التعادل، إلا ان محاولاته باءت بالفشل.

وكاد السلوفيني بنجامين شيشكو يسجل هدفا حاسما ليونايتد لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة (59).

في المقابل، مرّت تسديدة لويس هال بجانب القائم في أخطر فرص الضيوف (62).

كما حظي أنتوني عوردون ولويس مايلي أيضا بفرصتين لإدراك التعادل لكن دون جدوى (66 و78).

وتُستكمل المرحلة السبت عندما يحل مانشستر سيتي ضيفا على نوتنغهام فوريست، فيما يلتقي ليفربول حامل اللقب مع ولفرهامبتون وأرسنال مع برايتون. كما يواجه وست هام فولهام، وبيرنلي ايفرتون وبرنتفورد بورنموث وتشلسي استون فيلا.