لندن : يغيب البريطاني جاك درايبر عن بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب حيث يواصل التعافي من إصابة في ذراعه.

ولم يشارك المصنّف العاشر عالميا في أي منافسات منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بسبب كدمة عظمية في ذراعه اليسرى.

وقال درايبر (24 عاما) في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي "إنه بالفعل قرار صعب جدا، وبالطبع أستراليا من البطولات الأربع الكبرى، وهي واحدة من أكبر البطولات في رياضتنا".

وتابع "مع ذلك، أعاني من هذه الإصابة منذ فترة طويلة، وأنا في المراحل النهائية جدا من العلاج، والعودة إلى الملعب للعب مباريات من خمس مجموعات في الوقت الحالي لا تبدو خيارا ذكيا لي أو لمسيرتي في التنس".