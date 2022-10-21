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باريس : أوقفت الوكالة الدولية للنزاهة في كرة المضرب الجمعة الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالميًا سابقًا، بشكل مؤقت لتعاطيها مادة منشطة.

وجاء في بيان "قدمت هاليب عينة أثناء مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في آب/أغسطس 2022... ووجد التحليل أنها تحتوي على روكسادوستات، وهي مادة مدرجة في القائمة المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لعام 2022".

ويحفّز هذا العقار على إنتاج خلايا الدم الحمراء ويستخدم في علاج المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

وغرّدت المصنفة تاسعة على العالم سريعًا "اليوم تبدأ أصعب مباراة في حياتي: الكفاح من أجل الحقيقة. تم إخباري أني خضعت لفحص ايجابي لكمية قليلة جدًا من مادة روكسادوستات، وهذه أكبر صدمة أتلقاها في حياتي".

وتابعت ابنة الـ31 عامًا "لم تخطر في ذهني يومًا خلال مسيرتي فكرة الاحتيال وهي تناقض كل القيم التي تعلمتها. في مواجهة هذا الموقف غير العادل، أشعر بالارتباك التام والخيانة".

وأكدت المتوجة بلقبين كبيرين "سأكافح حتى النهاية لأثبت أنني لم أتناول أي مادة محظورة عن قصد وأؤمن أن الحقيقة ستنتصر عاجلا أم آجلا".

حققت هاليب في مسيرتها، 24 لقبًا واحد فقط هذا العام في ملبورن بينها رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019.