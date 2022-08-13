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تورونتو (كندا) : تأهلت الرومانية سيمونا هاليب، الخامسة عشرة عالمياً، إلى نهائي دورة تورونتو الألف لكرة المضرب، اثر فوزها على الاميركية جيسيكا بيغولا المصنّفة سابعة بنتيجة 2 6، 6 3 و6 4 في الدور نصف النهائي.

وسيكون هذا النهائي في تورونتو هو الاول لهاليب منذ فوزها بدورة ملبورن الـ 250 في كانون الثاني/يناير الماضي، والنهائي الاكبر للمصنّفة الاولى عالميا سابقا منذ فوزها بدورة روما عام 2020.

وضمَن الفوز لهاليب عودتها الى المراكز العشرة الاوائل في التصنيف العالمي الجديد الذي سيصدر الاثنين المقبل، مع امكانية ان تصعد الى المركز السادس في حال تتويجها باللقب الاحد.

وستواجه هاليب في النهائي الفائزة بين التشيكية كارولينا بليشكوفا والبرازيلية بياتريز حداد مايا في المواجهة الثانية من دور الاربعة.

وسيكون هذا النهائي هو الثامن عشر لهاليب في دورات الالف، حيث تطمح الى الفوز بلقبها التاسع في هذه الفئة والـ 24 عموما في مسيرتها.

وتقدم البرازيلية البالغة من العمر 26 عامًا، والتي أقصت المصنفة الأولى عالميًا البولندية إيغا شفيونتيك في الدور السادس عشر، مستويات لافتة في الفترة الاخيرة، حيث فازت بثلاثة ألقاب هذا العام في سان مالو وبرمنغهام ونوتنغهام.