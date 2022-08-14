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تورونتو (كندا) : وضعت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالميًا سابقًا، حدًا لمفاجآت البرازيلية بياتريز حداد مايا بفوزها عليها 6 3 و2 6 و6 3 في المباراة النهائية في طريقها لإحراز لقب دورة تورونتو للألف الاحد.

وثأرت هاليب بالتالي لخسارتها امام حداد مايا في دورة برمنغهام الانكليزية في حزيران/يونيو الماضي لتحرز لقبها التاسع في دورات الألف نقطة والرابع والعشرين في مسيرتها.

وكانت هاليب، الفائزة بلقبين كبيرين في بطولات الغراند سلام (رولان غاروس عام 2018 وويمبلدون 2019)، تخوض اول نهائي لها منذ فوزها بدورة ملبورن الـ 250 في كانون الثاني/يناير الماضي، والنهائي الاكبر لها أيضا منذ فوزها بدورة روما عام 2020 علما بأنها عانت من الاصابة في الأشهر الاخيرة في كتفها وفخذها.

الترتيب

وضمَن الفوز لهاليب، المصنفة 15 عالميًا، عودتها الى نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" الذي سيصدر الاثنين، علما بأن تتويجها الاحد هو الثالث لها في دورة كندا المفتوحة بعد عامي 2016 و2018 في مونتريال (تتناوب الدورة بين تورونتو ومونتريال).

في المقابل، كانت حداد مايا، المصنفة 24 عالميًا، اول برازيلية تبلغ نهائي إحدى دورات الألف، علما بأن سجلها يتضمن لقبين في دورات "دبليو تي أيه"، كلاهما هذا العام حققتهما في حزيران/يونيو في برمنغهام ونوتنغهام الانكليزيتين.

بدورها، ستدخل حداد مايا المتحدرة من اصول لبنانية، نادي اللاعبات العشرين الاوليات في التصنيف العالمي للمرة الاولى في مسيرتها.

وكانت حداد مايا حققت نتائج لافتة في هذه الدورة ابرزها إخراجها البولندية ايفا شفيونتيك المصنفة اولى عالميا، لتصبح اول لاعبة برازيلية تنجح في التغلب على لاعبة مصنفة اولى على مستوى العالم، قبل ان تتخطى السويسرية بيليندا بنشيتش ثم التشيكية كارولينا بليشكوفا في طريقها الى النهائي.

حققت حدادا مايا بداية مثالية في المباراة بعد ان تقدمت 3 صفر في المجموعة الاولى، لكن الرومانية ردت بقوة من خلال فوزها بستة اشواط تواليا حاسمة الاولى في صالحها.

وضربت البرازيلية مجددا في المجموعة الثانية وتقدمت 4 صفر قبل ان تفوز بها 6 2.

وفي الثالثة الحاسمة، نجحت هاليب الاكثر خبرة في كسر ارسال منافستها في الشوط الاول ثم مرة جديدة في الشوط الخامس لتتقدم 4 1 ثم تفوز 6 3 بعد ساعتين و16 دقيقة.