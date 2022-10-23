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مدريد: سقط إسبانيول وضيفه إلتشي في فخ تعادل مخيب 2-2 الأحد في المرحلة الحادية عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وبكر إلتشي صاحب المركز الأخير بالتسجيل عبر بير ميا في الدقيقة 11، لكن فرحته لم تدم سوى 13 دقيقة حيث أدرك بويادو التعادل لأصحاب الأرض (24).

ومنح المهاجم الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت القادم من الجار الغريم برشلونة التقدم لإسبانيول في الدقيقة 67، لكن الضيوف أدركوا التعادل عبر غونسالو فيردو في الدقيقة 82.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر مقابل أربع نقاط لإلتشي الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن في الليغا.

ويلعب لاحقا ريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد، وفياريال مع ألميريا، وجيرونا مع أوساسونا، وبرشلونة مع أتلتيك بلباو.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء سلتا فيغو مع خيتافي.