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باريس: تأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف رابعاً عالمياً، بسهولة إلى نهائي دورة فيينا لكرة المضرب (500) على أرض صلبة، بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف 6-4 و6-2 السبت.

ويلاقي الروسي الأحد في النهائي الفائز بين الكندي دنيس شابوفالوف والكرواتي بورنا تشوريتش، باحثا عن لقبه الثاني هذا الموسم.

وبعد أسبوعين من انسحابه في نصف نهائي دورة أستانا أمام الصربي نوفاك ديوكوفتش لاصابة في ساقه، بدا المصنف أول عالمياً سابقاً واثقاً قبل مشاركته في دورة باريس بيرسي للماسترز 1000 التي تنطلق الإثنين.

لم يستسلم البلغاري المصف 32 راهناً وثالثاً سابقاً، لكنه اصطدم بارسال قوي للروسي الذي أحرز 87% من النقاط على ارساله الأول.

وسيخوض مدفيديف (26 عاماً) النهائي الخامس هذا الموسم الذي كان مخيباً بشكل عام، بعد خسارته نهائي أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي أمام الإسباني رافايل نادال بخمس مجموعات.

أحرز لقبه الوحيد هذا العام في لوس كابوس المكسيكية (250) في آب/أغسطس الماضي، لكنه لم يتجاوز ثمن النهائي في رولان غاروس أو فلاشينغ ميدوز، علماً انه لم يشارك في ويمبلدون لاستبعاد الرياضيين الروس بسبب الغزو على أوكرانيا.

ويتجه مدفيديف لضمان مركز يؤهله لخوض بطولة "ايه تي بي" الختامية للموسم في تورينو والتي تنطلق في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، علماً انه يحتل المركز الخامس راهناً في الترتيب وأحرز لقبها في 2020.