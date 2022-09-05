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نيويورك: جرد الأسترالي نيك كيريوس الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول عالميا من لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، عندما تغلب عليه 7-6 (13-11) و3-6 و6-3 و6-2 الأحد في الدور الرابع.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها الأسترالي المصنف في المركز 25 عالمياً و23 في البطولة، الدور ثمن النهائي في فلاشينغ ميدوز في مسيرته الاحترافية.

ويلتقي كيريوس الذي خسر نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في الدور المقبل مع الروسي الآخر كارن خاتشانوف الـ31 عالميا والـ27 في البطولة والذي تغلب على الإسباني بابلو كارينيو بوستا الثاني عشر 4-6 و6-3 و6-1 و4-6 و6-3.

وكانت المرة الثالثة التي التقي فيها كيريوس مع مدفيديف هذا العام، حيث حسم الروسي المواجهة الأولى في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كانون الثاني/يناير، ورد الأسترالي في الدور ذاته من دورة مونتريال لماستر الألف نقطة في آب/أغسطس الماضي.

وقال كيريوس "أنا سعيد لأنني تمكنت أخيرًا من أن أظهر في نيويورك كيف يمكنني اللعب بشكل جيد. أعمل كل يوم، بجد حقًا".

وبخسارته اليوم، سيفقد مدفيديف المركز الأول في التصنيف العالمي لصالح الإسباني رافايل نادال الثالث أو مواطنه كارلوس ألكاراس الرابع أو النروجي رود كاسبر الخامس والذين لا يزالون في المنافسة.