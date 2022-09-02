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نيويورك: تخطى الإسباني المخضرم رافايل نادال بداية صعبة في مواجهته ضد الإيطالي فابيو فونييني قبل أن يقلب الأمور في صالحه ويخرج فائزاً بأربع مجموعات 2-6 و6-4 و6-2 و6-1 في الدور الثالث من بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب، في مباراة تعرض فيها للإصابة عندما ارتطم مضربه بالأرض وارتد الى أنفه الذي نزف دماً.

وبعدما خسر صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب الكبرى (22) المجموعة الأولى 2-6، تخلف في الثانية 2-4 لكنه نجح في الفوز بالأشواط الاربعة التالية ليعادل الارقام، قبل ان يجهز على منافسه الايطالي الذي كان اول لاعب يقلب تخلفه امام الاسطورة الاسباني بمجموعتين مقابل لا شيء في بطولة كبرى الى فوز بخمسة أشواط وتحديدا في فلاشينغ ميدوز عام 2015.

وقال نادال (36 عاماً) عن بدايته الصعبة في المباراة "كانت إحدى أسوأ بداية مباراة لي على الإطلاق. يتعين علي اللعب بطريقة أفضل".

وتابع "كانت الأشهر الأخيرة صعبة بالنسبة الي (إصابته في عضلات البطن) وبالتالي كنت مدركاً بأن أموراً كهذه قد تحصل".

إصابته في أنفه

أما عن حادثة إصابته في أنفه لدى تقدمه 3-صفر في المجموعة الثالثة، فقال "شعرت بالدوار بعض الشيء وكان الامر موجعا". وقد طلب نادال تدخل الطبيب المعالج الذي وضع ضمادة على أنف اللاعب قبل ان يواصل اللعب.

ويلتقي نادال في الدور الثالث مع الفرنسي ريشار غاسكيه الذي خسر جميع مواجهاته الـ17 السابقة مع الإسباني الساعي الى لقبه الكبير الثالث هذا الموسم والى تتويجه الخامس في فلاشينغ ميدوز بعد أعوام 2010 و2013 و2017 و2019.

وفي فئة الزوجي للسيدات، تعرضت الشقيقتان سيرينا وفينوس وليامس للخسارة عند الحاجز الاول بسقوطهما امام التشيكيتين ليندا نوسكوفا ولوسي هراديسكا 6-7 (5-7) و4-6.

وكانت الشقيقتان تلعبان سوياً للمرة الأولى منذ عام 2018 علماً بأنهما إحراز 14 لقباً كبيراً في فئة الزوجي بين عامي 2009 و2016.

سيسمح الخروج المبكر لسيرينا تحديداً في التركيز على مواصلة مشوارها في البطولة التي قد تكون الأخيرة لها قبل اعتزالها نهائياً.

وكانت سيرينا حققت نتيجة لافتة في الدور الثاني من البطولة الاميركية بإخراجها الإستونية أنيت كونتافيت المصنفة ثانية عالميًا بالفوز عليها 7-6 (7/4)، 2-6، 6-2 أمام جمهور مشتعل وأجواء صاخبة على ملعب "أرثر آش" الرئيسي.