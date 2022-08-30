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نيويورك : عبرت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، بسهولة الى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الكبرى في كرة المضرب، بفوزها الثلاثاء على الايطالية جاسمين باوليني (56) 6 3، 6 صفر.

وأنهت شفيونتيك التي لم تتجاوز أبدًا الدور الرابع في فلاشينغ ميدوز المباراة في غضون ساعة وسبع دقائق على ملعب لويس أرمسترونغ.

وتلتقي حاملة لقب رولان غاروس في الدور التالي مع بطلة الولايات المتحدة الممفتوحة 2017 صاحبة الارض سلوان ستيفنز (51) او البلجيكية غريت مينين (110).

قالت بعد الفوز "كان هذا اختبارًا جيدًا بالنسبة للدور الاول، يسمح لي بإيجاد ايقاعي وأقوم بالتعديلات المناسبة".

وهيمنت شفيونتيك على المباراة باكرًا في المجموعة الاولى كاسرة إرسال منافستها في الشوطين الثالث والخامس لتتقدم 4 1.

ورغم أن الايطالية نجحت في رد الكسر مقلصة الفارق الى 4 2، إلا ان اللاعبتين تبادلتا الكسر مجددًا في الاشواط الثلاثة التالية لتحسم البولندية المجموعة 6 3.

ولم تقوَ باوليني على مقاومة قوة اللاعبة المتوجة بستة ألقاب هذا العام في المجموعة الثانية لتخسرها من دون الفوز بأي شوط.