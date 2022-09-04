قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



نيويورك: حجز الإيطالي ماتيو بيريتيني بطاقته إلى ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الأحد على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في مباراة ماراتونية 3 6، 7 6 (7/2)، 6 3، 4 6، و6 2.

وواصل الإيطالي المصنف 14 عالمياً والبالغ 26 عاماً سلسلة نتائجه المميزة في البطولة، بعدما أقصى في الدور السابق البريطاني أندي موراي.

وسيلاقي بيريتيني في الدور المقبل، الفائز من مواجهة النروجي كاسبر رود والفرنسي كورانتان موتيه.

ورغم غيابه عن بطولتي رولان غاروس (فرنسا المفتوحة) وويمبلدون هذا العام بسبب الإصابة والمرض، قدّم اللاعب الإيطالي أداءاً جيداً في البطولات الأربع الكبرى التي سبقتهما.

فقد وصل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق العام الحالي، وربع نهائي فلاشينغ ميدوز العام الماضي.