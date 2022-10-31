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مكسيكو: انفرد سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، المتوج باللقب العالمي، بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد، محققاً فوزه الرابع عشر في جائزة المكسيك الكبرى، الجولة العشرين من بطولة العالم للفورمولا واحد والتي اقيمت الأحد على حلبة الشقيقين رودريغيس في مكسيكو.

وفك بطل العالم مرتين الذي انطلق من الصدارة للمرة الـ 19 في مسيرته شراكته مع الألمانيين مايكل شوماخر (13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري عام 2004) وسيباستيان فيتل (13 من أصل 19 مع ريد بول بالذات عام 2013).

وهو الفوز الرابع لفيرستابن في المكسيك بعد أعوام 2017 و2018 و2021 والـ 34 في مسيرته، ليرفع رصيده في صدارة ترتيب السائقين إلى 416 نقطة أمام زميله المكسيكي سيرخيو بيريس (280) وسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو (275).

وأنهى فيرستابن السباق (71 لفة) بوقت قدره 1:38.36.729 ساعة، متقدماً بفارق 15.186 ثانية على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، فيما وصل زميله في الفريق صاحب الأرض سيرخيو بيريس ثالثاً متأخراً بفارق 18.097 ثانية.

راسل في المركز الثاني

فور الانطلاقة، تراجع راسل من المركز الثاني الى الرابع الرابع خلف بيريس مع تقدم هاميلتون من الثالث للثاني، فيما حافظ فيرستابن على الصدارة.

وكان أول توقف في المنصات بين سائقي المقدمة بيريس في اللفة 24 إلا أن مشكلة في الاطار الخلفي أدت إلى تأخره لفترة 5 ثوانٍ إضافية، فيما قرر ريد بول استدعاء فيرستابن في اللفة 25 بعدما أعلمه بطل العالم مرتين انه يعاني من اطاريه الأماميين ليزوده باطارات متوسطة الليونة، فيما تصدر منافسه المباشر هاميلتون السباق أمام زميله راسل.

ومع عودته إلى الحلبة ثالثاً، أكد فيرستابن لفريقه بعد 3 لفات أنه يعاني خلال تغيير نسب السرعة، فيما عانى هاميلتون من مشكلة في عدم انتظام دوران محرك سيارته كما حصل في الفترة الثالثة للتجارب التأهيلية.

وسارع مرسيدس بالطلب من بطل العالم سبع مرات بالتوقف للتزود باطارات قاسية (30) في استراتيجية مختلفة عن ريد بول، ليعود في المركز الثالث خلف راسل المتصدر ومتأخراً بفارق 10 ثوانٍ عن فيرستابن.

وانتظر راسل حتى اللفة 35 للتوقف الاول والتزود باطارات قاسية، وخرج رابعاً خلف الثلاثي فيرستابن المتصدر وهاميلتون وبيريس في المركزين الثاني والثالث توالياً.



الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول يجتاز خط نهاية جائزة المكسيك الكبرى على حلبة الشقيقين هيرمانوس رودريغيس في مكسيكو في 30 تشرين الأوّل/أكتوبر 2022

انسحاب

وتقدم سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس للمركز الخامس بتجاوز سهل على مواطنه فرناندو ألونسو (ألبين) في اللفة 41، ليعود الأخير ويتوقف بعد لفة للتزود باطارات متوسطة، فيما انتقد هاميلتون المتأخر بفارق 9.5 ثوانٍ عن فيرستابن في اللفة 43 وزميله راسل قرار مرسيدس باعتماد الاطارات القاسية بسبب تراجع في الأداء.

وكانت اللفة 51 الاكثر اثارة في السباق عندما فشل الاسترالي دانيال ريكياردو في إيجاد ثغرة لتجاوز يوكي تسونودا (ألفاتاوري)، إلا انه أصرّ ولم يفسح المجال للياباني الذي صعد على الاطار الخلفي لسيارة ماكلارين، لتتعرض سيارته لإضرار فادحة دفعته للدخول إلى مرآب فريقه ومن ثم اعلان انسحابه.

ونال ريكاردو عقوبة 10 ثوانٍ بعدما وجد المفوضون الرياضيون أنه المتسبب بالحادث.

واحتدم الصراع بين هاميلتون الثاني ومطارده بيريس على وقع هتاف الجماهير المكسيكية حيث وصل الفارق بينهما إلى 1.501 ثانية في اللفة 57، فيما كان فيرستابن يوسّع الفارق في الصدارة إلى قرابة 12 ثانية.

استراتيجية ريد بول

وأثبتت استراتيجية ريد بول نجاعتها وتفوقها على مرسيدس اذ لم يضطر فيرستابن وبيريس للتوقف مرة جديدة، لينهي الهولندي السباق في المركز الاول والمكسيكي ثالثاً وبينهما هاميلتون.