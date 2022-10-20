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أوستن (الولايات المتحدة) : متسلحاً بفوزه أخيراً ببطولة العالم للفورمولا واحد للعام الثاني توالياً، يأمل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن أن يحطّم المزيد من الأرقام القياسية على حلبة أوستن التي تستضيف الأحد جائزة الولايات المتحدة الكبرى، الجولة الـ 19 من المنافسات.

وفي وقت يسعى "ماد ماكس" لمعادلة الرقم القياسي لأكثر عدد من الانتصارات في عام واحد بحوزة الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر (13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري عام 2004) ومواطن الأخير بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتل (13 من أصل 19 مع ريد بول عام 2013) بعد اسبوعين من احتفاظه بلقبه العالمي في اليابان، سيكون مدير فريقه البريطاني كريستيان هورنر على موعد أمام تحديين.

ويكمن التحدي الأول لهورنر بالدفاع عن شرف وسمعة مقر ميلتون كينز بعد اتهامات بـ "الغش" وتخطي سقف النفقات المحددة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، في الموسم الماضي في طريقه لقيادة الهولندي إلى لقب السائقين عامي 2021 و2022.

يتلخّص التحدي الثاني للبريطاني بمحافظة فريقه على التركيز والجهد المطلوب على الحلبات للظفر بلقب ثانٍ هذا الموسم وهو لقب الصانعين وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013 والخامسة في تاريخ الحظيرة النمسوية، علماً أن ريد بول يتصدّر الترتيب بفارق 165 نقطة عن فيراري.

وفي وقت يبحث فيرستابن عن انتصاره الثاني على حلبة الأميركيتين بعد أول حققه العام الماضي، من المتوقع أن يعرض هورنر قضيته للدفاع عن ريد بول في اجتماعات خاصة في "بادوك" الفورمولا واحد وخلال مؤتمرات صحافية رسمية.

وحسب "فيا" الهيئة الحاكمة للسيارات، تجاوز فريق ريد بول حد الإنفاق البالغ 145 مليون دولار مع "خرق بسيط" للحد الأقصى، يُعتقد أنه 5 في المئة، أو 7.25 ملايين دولار.

ولم يتم الافصاح علناً عن تفاصيل مخالفات الفريق والمناقشات التي أحاطت بتحليل الاتحاد الدولي للسيارات لحساباته وأي عقوبات محتملة، غير أن مدير فريق ماكلارين الأميركي زاك براون، قال في رسالة مفتوحة أرسلها إلى "فيا" في 12 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إن تصرف ريد بول "يشكّل غشاً".

"عمل رائع"

في المقابل، أشار ريد بول انه لم يتخطَ سقف الانفاق المحدد في أي مجالات ذات صلة بالأداء، ولكن في مجال الطعام والأجر المرضي و"تعويضات مغادرة العمل" وأنه مستعد لمحاربة التهم الموجهة ضده.

وبخلاف ما يسوِّق له ريد بول، أكد فريقا مرسيدس المهيمن على الفئة الأولى منذ عام 2014 حتّى الموسم الماضي، وفيراري أن اي خرق للانفاق المحدّد هو مسألة تتعلق بتطوير الأداء وبالتالي يترتب عليه عقوبات قاسية.

وللمصادفة، من المتوقع أن يواجه مديرو الفرق الثلاثة وهم هورنر والنمسوي توتو وولف (مرسيدس) والإيطالي ماتيا بينوتو (فيراري) أسئلة في مؤتمر صحافي رسمي للاتحاد الدولي للسيارات السبت.

بالنسبة لهورنر وفريقه، وتحديداً سائقه فيرستابن، فان التحدي الذي يواجه "فيا" قد يخاطر بفرض عقوبات أشد من تلك المتوقعة لانتهاك "طفيف" للقوانين، مما يضيف الكثير من المؤامرات التي تحاك في "بادوك" حلبة أوستن في نهاية هذا الأسبوع.

وبالامكان إعادة النظر بقضية فوز فيرستابن بلقب البطولة في الموسم الماضي للمرة الأولى في مسيرته ضمن مراجعة قانونية.

أكد هورنر أن الهولندي، الفائز بـ 32 سباقاً، هو أكثر السائقين موهبة دافع عن ألوان ريد بول على الرغم من تأخره بفارق 7 انتصارات عن فيتل الذي حقق جميع ألقابه العالمية (2010 2013) و39 فوزاً مع ريد بول (فاز بسباقه الأول مع تورو روسو الفريق الرديف لريد بول)، قبل انتقاله إلى فيراري.

كما أن فوز ريد بول في أوستن الأحد سيرفع عدد انتصارات الفريق إلى 15 هذا الموسم، إذ إلى جانب انتصارات فيرستابن فاز زميله المكسيكي سيرخيو "تشيكو" بيريس بسباقي موناكو وسنغافورة.

ومن المرجح أن يواجه ريد بول منافسة قوية من فيراري ومرسيدس، في حين من المتوقع أن يحصل سائق "الحصان الجامح" شارل لوكلير من موناكو على عقوبة لاستبداله محرك سيارته، في حين يراهن بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون على تفادي عدم انهاء الموسم على الأقل مع فوز وحيد كما دأب أن يفعل منذ وصوله إلى الفئة الأولى.

أثنى "السير" البريطاني، المتوج في 5 سباقات من أصل 9 في أوستن، على انجاز ريد بول وفيرستابن هذا الموسم، داعياً فريقه لرص الصفوف لعام 2023.

قال سائق مرسيدس "لقد قاموا بعمل رائع هذا العام، في شكل عام، كل فرد منهم".

وأضاف ابن الـ 37 عاماً "لذلك، من المحتمل أن تستمر سيارتهم في التطور، كما هي الحال على الأرجح مع سيارة فيراري، على الرغم من أنهم يعانون من بعض المشاكل".