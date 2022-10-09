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طوكيو: أحرز الهولندي ماكس فيرستابن لقبه الثاني تواليًا في بطولة العالم للفومولا واحد بعد فوزه الاحد بجائزة اليابان الكبرى، محققًا انتصاره الثاني عشر في موسم هيمن فيه على المنافسات.

تلقي وكالة فرانس برس نظرة على خمسة سباقات محورية في طريق "سوبر ماكس" الى اللقب.

أستراليا: فشل "غير مقبول"

بدا شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب بعد احرازه في أستراليا فوزه الثاني من أول ثلاثة سباقات للموسم.

حقق الفوزين إثر انسحاب فيرستابن، أولا في السباق الافتتاحي في البحرين قبل لفتين من النهاية بسبب مشاكل ميكانيكية وفي ملبورن في اللفة 39 بعد تصاعد الدخان من محرّك سيارته.

بين هذين السباقين، تفوق الهولندي على لوكلير في السعودية بفارق نصف ثانية ولكنه لم يتمالك أعصابه بعدما حصل معه في أستراليا عندما كان في طريقه لتحقيق المركز الثاني.

علّق ابن الـ24 عامًا قائلا "نخن بعيدون جدًا. يجب أن ننهي السباقات. هذا أمر غير مقبول".

استجاب ريد بول لكلماته، إذ لم ينسحب بعدها من أي سباق في الموسم.

إسبانيا: إخفاق فيراري

تغلّب فيرستابن على سلسلة من المشاكل في سباق جائزة إسبانيا الكبرى في أيار/مايو ليحقق فوزه الثالث على التوالي ويخطف صدارة البطولة من لوكلير.

بعد أن تجاوزه سائق فيراري في بداية السباق، خرج بعدها فيرستابن الى منطقة الحصى خارج المسار، قبل أن ينجح في التغلب على مشاكله والتقدم باستخدام نظام الحد من قوة السحب (دي آر أس) على الجناح الخلفي المتحرك.

ساعده فريقه ريد بول عندما أمر زميله المكسيكي سيرخيو بيريس الساخط بالسماح للهولندي بتجاوزه، بعد أن عانى لوكلير من عطل في المحرك في اللفة 27.

دافع البريطاني كريستيان هورنر، مدير ريد بول، عن أوامر الفريق "كان هذا الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".

فرنسا: مأساة لوكلير

تحمّل لوكلير كامل المسؤولية بعد حاثة الاصطدام التي عانى منها عندما كان يتصدر بأريحية سباق جائزة فرنسا الكبرى في تموز/يوليو، ليمنح فيرستابن فوزًا جديدًا موسعًا صدارة البطولة إلى 63 نقطة.

تصدر لوكلير على مدى 18 لفة قبل حادث اصطدام عند أحد المنعطفات إثر فقدانه السيطرة على سيارته الحمراء لتنزلق وتصطدم بحائط الأمان.

سمح خطأ ابن الامارة لفيرستابن بتحقيق فوز هام كان السابع له في الموسم وواحد من أكثرهم حظًا.

قال الهولندي الذي قام بتوقف مبكر من أجل وضع إطارات جديدة في الظروف الحارة وكان في المركز السادس عندما اصطدم لوكلير بالحواجز "كانت لدينا وتيرة جيدة، لكن كان من الصعب أن نتبعها هنا مع ارتفاع درجة حرارة الإطارات، لذا حافظنا على هدوئنا".

أخذ فيرستابن زمام المبادرة عندما ساهم دخول سيارة الأمان الناتجة عن حادث لوكلير في توجه السائقين الى الحظائر وتغيير الاطارات.

قال الهولندي "لا أحد يعرف ما قد يحصل، شارل لم يكن محظوظًا".

بلجيكا: من المركز 14 الى الفوز

بعد أن انطلق من المركز الرابع عشر في جائزة بلجيكا الكبرى في آب/أغسطس، تجاوز فيرستابن سائقًا تلو الآخر ليؤكد وريد بول تفوقهما الصريح هذا الموسم محققًا فوزه التاسع من أصل 14 سباقًا.

رغم أنه تصدر التجارب التأهيلية، إلا أن أن "ماد ماكس" انطلق من مركز متأخر بسبب عقوبة جراء تغيير وحدة الطاقة. لم يشكل ذلك أي تأثير عليه بعد أن أنهى السباق بفارق 18 ثانية عن أقرب مطارديه.

في دليل على تفوّق الهولندي وفريقه، فإن لوكلير أقرب منافس له الذي انطلق من المركز الخامس عشر، بعد تعرّضه بدوره لعقوبة جراء تعديلات على محرّك سيارته، اكتفى بالمركز السادس.

تجاوز الهولندي العديد من السائقين بعد دخول مبكر لسيارة الأمان. في اللفة الثامنة كان بين الثلاثة الاوائل وبعد أربع لفات فقط بات في الصدارة.

إيطاليا: فوز أول في مونتسا

حقق فيرستابن انتصاره الخامس تواليًا بعد انطلاقه من المركز السابع ليحقق فوزه الأولى في جائزة ايطاليا الكبرى على حلبة مونتسا.

وضعه هذا الفوز على بعد خطوة من اللقب الثاني تواليًا بعد أن وسّع صدارته الى 116 نقطة مع لوكلير الذي أنهى السباق في المركز الثاني في معقل فريقه بعد انطلاقه من المركز الاول، في سباق انتهى خلف سيارة الامان.

وانطلق فيرستابن من المركز السابع بعد تلقيه عقوبة إرجاعه خمسة مراكز بسبب تغيير محرّك سيارته، إلا أن سرعة ريد بول بدت واضحة بعد أن بات الهولندي ثانيًا في اللفة الخامسة فقط.

توقف لوكلير باكرًا بعد سيارة أمان افتراضية في اللفة 13 ما منح فيرستابن الصدارة ولكن التكتيك لم يؤت ثماره بعد أن اضطر فيراري إلى التوقف مرة أخرى بعد 20 لفة.