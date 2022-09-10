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منزا (إيطاليا): حقق بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن التوقيت الأسرع في التجارب الحرّة السبت لسباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونتسا، متغلّباً على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو بأفضل زمن وقدره 1:21.252 دقيقة.

أنهى سائق ريد بول ومتصدّر الترتيب العام التجارب بفارق 0.347 ثانية أمام لوكلير الذي يسعى إلى نيل شرف الفوز على أرض فيراري التي تحتفل بعيدها الخامس والسبعين نهاية الأسبوع الحالي.

ويتقدم فيرستابن بفارق 109 نقاط عن لوكلير وزميله في فريق ريد بول الإسباني سيرخيو بيريس في صدارة ترتيب السائقين، وهو المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقبه العالمي الثاني على التوالي.

ورغم ذلك، لن يكون الهولندي في صدارة المنطلقين الأحد، إذ حصل "ماد ماكس" على عقوبة التراجع 5 مراكز مقابل 10 مراكز لزميله بيريس بسبب تبديل محرك سيارتيهما، فيما سينطلق المكسيكسي كارلوس ساينس من المراكز الأخيرة عقب تبديله أكثر من قطعة على متن سيارته، على غرار البريطاني سائق مرسيدس لويس هاميلتون الذي ينضم إليه الياباني يوكي تسونودا (ألفاتاوري) وزميله السابق الفنلندي فالتيري بوتاس (ألفا روميو).

في ما يأتي نتائج العشرة الأوائل للفترة الثالثة:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريدبول) 1:21.252 (19 عدد اللفات)

2. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:21.599 (15)

3. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريدبول) 1:21.848 (26)

4. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:21.897 (17)

5. فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:22.306 (17)

6. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:22.319 (19)

7. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:22.357 (24)

8. يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:22.430 (27)

9. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:22.506 (17)

10. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:22.567 (22)