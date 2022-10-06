قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



Suzuka (اليابان): يملك سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن فرصة جديدة للتتويج بطلاً للعالم في سباقات فورمولا واحد للعام الثاني توالياً، عندما يخوض غمار جائزة اليابان الكبرى، المرحلة الثامنة عشرة، على حلبة سوزوكا الاحد.

ويُقام السباق في اليابان للمرّة الأولى بعد غياب دام 3 سنوات بسبب تداعيات فيروس كورونا، وكان الفائز الأخير على هذه الحلبة الفنلندي فالتيري بوتاس عندما كان يدافع عن ألوان مرسيدس عام 2019.

وكان فيرستابن، الفائز في 11 سباقاً هذا الموسم، أهدر فرصة أولى للتتويج الأحد الماضي في سنغافورة بحلوله سابعاً، لكنه يستطيع التعويض في حال فوزه في سوزوكا (25 نقطة) واحتلال منافسه المباشر شارل لوكلير من موناكو مركزاً أقل من الثاني الذي يمنح 18 نقطة. ويستطيع فيرستابن التتويج أيضاً في حال فاز بالسباق وبأسرع لفّة فيه ليحصد نقطة اضافية وذلك حتى لو حل لوكلير ثانياً.

ويتقدّم فيرستابن بفارق 104 نقاط عن لوكلير، و106 عن زميله في ريد ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس.

يحتاج الى التقدم بفارق 112 نقطة عن لوكلير في نهاية السباق الياباني لكي يتوج بطلاً ويصبح بالتالي ثالث سائق يحرز اللقب قبل أربعة سباقات من نهاية بطولة العالم، بعد الألمانيين ميكايل شوماخر وسيباستيان فيتل. ولتحقيق ذلك، عليه أن يحصد ثماني نقاط أكثر من لوكلير وست أكثر من زميله بيريس.

كما أنه في حال قُدّر له التتويج في اليابان، فإنه سيصبح السائق السابع عشر يحرز اللقب العالمي مرّتين على الاقل في تاريخ بطولة العالم منذ النسخة الأولى عام 1950.

ويقف التاريخ الى جانب فيرستابن ابن الخامسة والعشرين، لأن 12 سائقاً توجوا أبطالاً للعالم على إثر سباق حلبة سوزوكا.

وكان فيرستابن احرز باكورة القابه العام الماضي على اثر سباق مثير على حلبة ياس مارينا في ابو ظبي حيث تجاوز منافسه البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) في الأمتار الاخيرة ليتوج على حسابه في سباق أثار جدلاً واسعاً.

وللمفارقة، لم يسبق لفيرستاين أن أحرز المركز الأول في السباق الياباني، لكنه أشاد بالحلبة بقوله "لا شيء يُقارن بسوزوكا بسبب طبيعة الحلبة كونها من المدرسة القديمة".

المطر مجدداً؟

وكما في سنغافورة حيث أقيم السباق في اجواء ماطرة، قد يتكرر السيناريو على الحلبة اليابانية كما توقعت الأرصاد الجوية. وكان انطلاق سباق سنغافورة تأخر نحو ساعة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت.

وعلق فيرستابن على هذا الامر بقوله "يجب أن ننتظر ماذا يخبئ لنا الطقس. يبدو أننا على موعد مع الأمطار وربما يزيد هذا الامر من التشويق والاثارة".

وأضاف "نتطلع قدما لخوض السباق على حلبة سوزوكا لأننا في أفضل حال لنا كفريق وحققنا الكثير من الانتصارات المتوالية في الآونة الاخيرة ونريد الابقاء على هذا النسق".

ويسيطر فريق بول على السباقات بشكل شبه مطلق بدليل فوزه في الستة الاخيرة، بينها خمسة لفيرستاين وواحدة لبيريس كانت على الحلبة المبللة في سنغافورة قبل ايام.

وفي بطولة الصانعين، لا يمكن لريد بول (576 نقطة) حسم اللقب الأحد في مواجهة فيراري (439) ويجب الانتظار لمعرفة من سيخلف مرسيدس الذي سيطر على لقب الصانعين في السنوات الثماني الأخيرة.

وسيطر الفريقان على السباقات خلال العام الحالي، فتوّج ريد بول في 13 سباقاً وفيراري بأربعة كان آخرها في جائزة النمسا الكبرى في تموز/يوليو الماضي بفضل لوكلير.