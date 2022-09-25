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موتيغي (اليابان) : أحرز الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) المركز الأول في سباق جائزة اليابان الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي، الأحد في موتيغي، فيما تنفس الفرنسي فابيو كوارتارو بطل العالم ومتصدر الترتيب العام الصعداء بانسحاب مطارده المباشر الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ضحية سقوط من دراجته.

وهو الفوز الأول لميلر هذا الموسم والرابع في مسيرته الاحترافية فصعد الى المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 159 نقطة.

وقال ميلر الذي انطلق من المركز السابع "سارت الأمور بشكل أفضل مما كان متوقعًا، شعرت بالقوة طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وقطع ميلر مسافة السباق بزمن 42:29.174 دقيقة، أمام زميله العام المقبل في "كاي تي إم" الجنوب إفريقي براد بيندر والإسباني خورخي مارتين (دوكاتي براماك).

وخيَّب دراج ياماها كوارتارارو الآمال مجددا بحلوله ثامنا بعدما كان انسحب من اللفة الاولى لسباق جائزة أراغون الكبرى الاحد الماضي.

ولحسن حظ كوارتارارو أن مطارده المباشر بانيايا سقط من دراجته في اللفة الاخيرة عندما كان ينافسه على المركز الثامن.

وعزز الفرنسي صدارته الترتيب العام برصيد 219 نقطة بفارق 18 أمام بانيايا و25 نقطة أمام الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) الذي أنهى السباق الياباني في المركز السادس عشر.

وأنهى الإسباني مارك ماركيس، بطل العالم ست مرات، السباق في المركز الرابع بعدما انطلق من المركز الأول.