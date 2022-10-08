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سوزوكا (اليابان): سينطلق بطل العالم الهولندي ماكس فيرستاين أولاً في سباق جائزة اليابان الكبرى، الجولة الثامنة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد الأحد، بعدما تصدّر نتائج التجارب التأهيلية الرسمية السبت.

وسجّل سائق ريد بول الساعي إلى لقبه الثاني توالياً، أسرع توقيت على حلبة سوزوكا التي كانت جافة السبت، بزمن قدره 1:29.304 دقيقة، متقدماً على ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس.

لكن الهولندي قد يجد نفسه في مأزق، بعدما أشار مسؤولون إلى أنهم سيحققون في حادثة جمعته مع سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس.

وقد أُجبر نوريس على الخروج عن المضمار إلى العشب بعدما تفاجأ بفيرستابن أمامه ليتفاداه، فيما قال سائق ريد بول عبر راديو فريقه "هذا لا يصدّق".

وبإمكان فيرستابن الظفر باللقب الثاني توالياً الأحد في حال فوزه بالسباق، بالإضافة إلى تحقيقه أسرع لفة بغض النظر عن النتائج الأخرى، أو في حال فوزه مقابل حلول لوكلير في المركز الثالث أو أقل.

في ما يأتي توقيت الفترة الثالثة من التجارب الرسمية:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:29.304

2. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:29.314

3. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:29.361

4. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:29.709

5. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:30.165

6. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.261

7. فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:30.322

8. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.389

9. سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:30.554

10. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:31.003