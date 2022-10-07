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سوزوكا (اليابان): تصدر ثنائي مرسيدس البريطانيان جورج راسل ولويس هاميلتون أمام حامل اللقب ومتصدر الترتيب العام الهولندي ماكس فيرستابن، الجمعة الجولة الثانية من التجارب الحرة لجائزة اليابان الكبرى، المرحلة الثامنة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في أجواء ماطرة على حلبة سوزوكا.

بإمكان فيرستابن الظفر باللقب الثاني تواليًا الاحد في حال فوزه بالسباق بالاضافة الى تحقيقه أسرع لفة بغض النظر عن النتائج الاخرى، أو في حال فوزه مقابل حلول شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري في المركز الثالث أو أقل.

ولكن راسل تصدر الجولة الثانية مسجلا 1:41.935 دقيقة متقدمًا بفاق 0.235 ثانية عن هاميلتون حامل اللقب سبع مرات و0.851 ث عن فيرستابن.

دفعت الاجواء الماطرة السائقين الى البدء بالاطارات المخصصة للمسارات المبللة قبل أن يتحولوا الى المتوسطة مع تحسن الظروف.

لكن ذلك لم يرض فيرستابن، حيث قال الهولندي الطائر لفريقه عبر الراديو "كل الإطارات **** (بمعنى سيئة)، لا تماسك".

مشكلة في الفرامل

أما لوكلير، منافس الهولندي الاقرب في ترتيب السائقين، حل على بُعد 2.744 ثانيتين خلف راسل في المركز 11.

خرج سائق فيراري عن المسار ووجد نفسه على الحصى، متذمرًا من أن الارتطام أضر بإطاره الأمامي.

وجد فريقه في وقت لاحق مشكلة في الفرامل واستدعاه قبل إعادته الى الحلبة بعد 10 دقائق.

حل المكسيكي سيرخيو بيريس، زميل فيرستابن، في المركز الرابع أمام الدنماركي كيفن ماغنوسن سائق هاس الخامس والاسباني كارلوس ساينس سائق فيراري السادس.

لم يشارك الالماني ميك شوماخر في الجولة الثانية بعد حادث اصطدام في الاولى أدى الى تضرر الجناح الامامي وتغيير الهكيل.

وكان حل الاسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، في المركز الاول في الجولة الاولى.

ويعود سباق اليابان للمرة الاولى بعد عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

ترتيب العشرة الأوائل للفترة الثانية:

1- جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:41.935 (23 عدد اللفات)

2- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:42.170 (22)

3- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:42.786 (24)

4- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:42.834 (26)

5- كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:43.187 (17)

6- كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:43.204 (23)

7- فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:43.533 (14)

8- فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:43.733 (20)

9- استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:43.884 (13)

10- دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو) 1:44.525 (17)

ترتيب العشرة الأوائل للفترة الأولى:

1- فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:42.248 (7 عدد اللفات)

2- كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:42.563 (15)

3- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:42.634 (16)

4- استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:43.022 (5)

5- كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:43.258 (15)

6- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:43.362 (4)

7- ميك شوماخر (ألمانيا/هاس) 1:43.761 (13)

8- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:43.889 (7)

9- فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:43.969 (13)

10- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:44.234 (4)