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فورت وورث (الولايات المتحدة): أحرزت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة سادسة عالمياً، لقب بطولة دبليو تي ايه الختامية لموسم محترفات كرة المضرب، للمرة الأولى في مسيرتها، بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة سابعة 7-6 (7-4) و6-4 الإثنين في تكساس.

واصبحت ابنة مدينة ليون البالغة 29 عاماً ثاني فرنسية تحرز البطولة التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في العالم، بعد أميلي موريسمو المتوجة أمام مواطنتها ماري بيرس في 2005.

وهذا اللقب الأهم لغارسيا في مسيرتها، فيما اخفقت سابالينكا (24 عاماً) في احراز اللقب الشخصي الحادي عشر.

وعوّلت اللاعبتان على ارسالهما القوي، في مباراة متقاربة المستوى في فورت وورث في تكساس الأميركية. أخذت غارسيا المبادرة في المجموعة الأولى من خلال الشوط الفاصل (تاي بريك).

ولم تخسر أي من اللاعبتين ارسالها في المجموعة الأولى. استفادت غارسيا من خطأ بكرة خلفية لسابالينكا لتتقدّم 4-2 في تاي بريك، ثم خطأ مزدوج قبل ان تعزّز الفارق إلى 6-2 في طريقها لحسم المجموعة.

وعانت سابالينكا من كسر على ارسالها مطلع المجموعة الثانية، فكان حاسماً لأن غارسيا بنت عليه وحافظت على تقدمها حتى النهاية 6-4.

وكانت غارسيا تخطت في نصف النهائي اليونانية ماريا ساكّاري، فيما حققت سابالينكا مفاجأة بتفوقها على البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً.

سجل المتوجات في آخر عشر سنوات

2022: الفرنسية كارولين غارسيا

2021: الإسبانية غاربينيي موغوروسا

2020: لم تقم بسبب جائحة كوفيد

2019: الأسترالية أشلي بارتي

2018: الأوكرانية إيلينا سفيتولينا

2017: الدنماركية كارولين فوزنياكي

2016: السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا

2015: البولندية أنييشكا رادفانسكا

2014: الأميركية سيرينا وليامس

2013: الأميركية سيرينا وليامس

اللاعبات الأكثر تتويجاً:

1- الأميركية-التشيكوسلوفاكية مارتينا نافراتيلوفا: 8 (1978 و1979 و1981 و1983 و1984 و1985 و1986 و1986*)

2- الأميركية سيرينا وليامس: 5 (2001 و2009 و2012 و2013 و2014)

الألمانية شتيفي غراف: 5 (1987 و1989 و1993 و1995 و1996)

4- الأميركية كريس إيفرت: 4 (1972 و1973 و1975 و1977)

5- الصربية مونيكا سيليش: 3 (1990 و1991 و1992)

البلجيكية كيم كليسترز: 3 (2002 و2003 و2010)

* أقيمت البطولة مرتين عام 1986