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ملبورن: بلغت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، من دون عناء يذكر بفوزها الأربعاء على الكولومبية كاميلا أوسوريو 6-2 و6-3.

وخلافاً لمباراتها الأولى ضد الألمانية يوله نيماير حيث عانت للفوز 6-4 و7-5، لم تجد البولندية المرشحة بقوة للفوز بلقبها الأول في أستراليا والرابع في البطولات الكبرى، نفسها في خطر أمام الكولومبية المصنفة 84 عالمياً لكنها احتاجت الى ساعة و24 دقيقة لحجز بطاقتها.

وقالت ابن الـ21 عاماً التي وصلت العام الماضي الى نصف النهائي في أفضل نتيجة لها في ملبورن، إن "المباراة كانت أصعب مما تشير اليه النتيجة. كانت مباراة قاسية بدنياً ولم تكن هناك أي نقاط مجانية من كاميلا، وبالتالي كان علي أن أعمل بجهد كبير للفوز بكل منها (النقاط)".

وتابعت "لكني سعيدة بالثبات الذي أظهرته وبحصولي على فرصة اللعب في الدور التالي" حيث ستتواجه بطلة رولان غاروس لعامي 2020 و2022 وفلاشينغ ميدوز لعام 2022 مع الفائزة من مباراة الكندية بيانكا أندرييسكو والإسبانية الصاعدة من التصفيات كريستينا بوسكا.

وقبيل انطلاق البطولة الأسترالية، أفادت شفيونتيك أنها ستخوض الموسم الجديد من دون التفكير بالانجازات الرائعة التي حققتها في الذي سبقه، وذلك من أجل البقاء في القمة.

وتوجت البولندية في 2022 بثمانية ألقاب في منافسات الفردي، بينها لقبا بطولتي رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية، محققة موسماً رائعاً جعلها تتربع على عرش تصنيف المحترفات "دبليو تي أيه" عن جدارة ومن دون منافسة حقيقية من وصيفتها على الزعامة التونسية أنس جابر.

وورثت شفيونتيك المركز الأول في تصنيف المحترفات بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته الأسترالية آشلي بارتي بالاعتزال مباشرة عقب تتويجها بطلة لأستراليا المفتوحة، لكن البولندية أثبتت منذ حينها أنها تستحق عن جدارة التربع على الصدارة.

وتأهلت الى الدور الثالث أيضاً الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة واليونانية ماريا ساكاري السادسة، بفوزهما على البيلاروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش 6-2 و7-6 (7-5) والروسية ديانا شنايدر 3-6 و7-5 و6-3 توالياً.

مباريات الرجال

ولدى الرجال، عاد الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف سادساً من بعيد للفوز على السلوفاكي أليكس مولتشان وبلوغ الدور الثالث، إذ خسر المجموعتين الأوليين 3-6 و3-6 قبل أن ينتفض ويحسم المجموعات الثلاث التالية 6-3 و6-3 و6-2.

واحتاج الكندي البالغ 21 عاماً الذي توج الموسم الماضي بأربعة ألقاب، بينها ثلاثة في تشرين الأول/أكتوبر، الى 3 ساعات و3 دقائق لحجز بطاقته الى الدور الثالث حيث سيلتقي الفرنسي كورنتان موتيه أو الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، على أمل أن ينجح أقله في تكرار سيناريو 2022 حين وصل الى ربع النهائي قبل الخروج أمام الروسي دانييل مدفيديف بخمس مجموعات.

وخلافاً للكندي، لم يجد الإيطالي يانيك سينر الخامس عشر صعوبة في بلوغ الدور الثالث بالفوز على الأرجنتيني توماس إيتشيفيري 6-3 و6-2 و6-2.