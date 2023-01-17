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ملبورن: أطاح الروسي أندري روبليف المصنف خامسا بالنمسوي دومينيك تيم، وصيف بطل 2020، مبكرا عندما تغلب عليه 6 3 و6 4 و6 2 الثلاثاء في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب في ملبورن.

وهو الفوز الأول لروبليف هذا العام بعد خسارتين تعرض لهما استعدادا للبطولة الاسترالية فضرب موعدا في الدور الثاني مع الأسترالي ماكس بورسيل أو الفنلندي إميل روسوفيوري.

وقال روبليف الذي بلغ ربع النهائي في ملبورن في عام 2021 والمتوج بأربعة ألقاب العام الماضي: "أولاً، أنا سعيد لأنني تمكنت من التأهل بكسب ثلاث مجموعات متتالية. كان الجو حارًا جدا اليوم وبالتالي فإنني سعيد جدًا لأنني أستطيع توفير بعض الطاقة للمباريات المقبلة"، مضيفا "عندما تلعب ضد دومينيك، لا يكون الأمر سهلا أبدا".

وتابع "نحن حقا صديقان جيدان وأعلم أنه يمر بأوقات ليست سهلة، لذلك أريد فقط أن أتمنى له كل التوفيق ليعود بنفس المستوى الذي كان عليه بأسرع ما يمكن".

ولم تكن عودة تيم، بطل فلاشينغ ميدوز عام 2020 ووصيف رولان غاروس مرتين 2018 و2019، ناجحة الى البطولة الاسترالية للمرة الاولى منذ عام 2021 عندما ودع من الدور ثمن النهائي، فمني بخسارة مبكرة وهو الذي خاض غمارها هذا العام بعد حصوله على بطاقة دعوة.

وغاب النمسوي الذي أرغم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على خوض خمس مجموعات في المباراة النهائية للبطولة الأسترالية عام 2020، عن الملاعب لمدة تسعة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في المعصم خلال موسم 2021 على الملاعب العشبية.

وأظهر تيم علامات مشجعة لدى عودته إلى المنافسة حيث ارتقى في النصف الثاني من العام الماضي الى المركز 102 عالميا بعدما كان خارج أفضل 350، وبلغ على الخصوص نصف نهائي دورات غشتاد السويسرية وخيخون الاسبانية وأنتويرب البلجيكية.

وأكد تيم، المصنف ثالثا عالميا سابقا و98 حاليا، أن مشكلة في الضلع أعاقته ضد روبليف. وقال "حدث ذلك خلال إرسال في المجموعة الثانية".

وأوضح أنه على الرغم من الهزيمة، لا يزال واثقًا من العودة إلى أفضل حالاته "نعم، هذا هو الهدف الأساسي، وآمل أن أفعل ذلك الآن خلال هذا الموسم. هذه البطولة لا تغير أي شيء لأنني واجهت خصمًا قويًا حقًا".

وهو الفوز الخامس لروبليف على تيم في سبع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

عودة ناجحة لزفيريف

في المقابل، كلَّل الألماني ألكسندر زفيريف الثالث عشر عالميا، عودته إلى الملاعب بنجاح وإن كان بفوز صعب على البيروفي خوان بابلو فارياس الـ103 عالميا حيث احتاج إلى خمس مجموعات ورد التحية مرتين في مدى اربع ساعات.

وخسر زفيريف الذي خاض مباراته الاولى منذ انسحابه من الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، أمام الإسباني رافايل نادال بسبب إصابة في الكاحل، المجموعة الاولى 4 6، ورد في الثانية 6 1، ثم خسر الثالثة 5 7 قبل أن يدرك التعادل بصعوبة بكسبه الرابعة 7 6 (7 3)، ثم حسم الخامسة الأخيرة في صالحه 6 4.

وقال زفيريف "أنا مرهق ... لكني سعيد جدا. كنت متلهفا للعودة. هذه المباراة وحدها كافية لتأكيد كل العمل المنجز"، مضيفا "مهما حدث الآن، هذه البطولة تعتبر ناجحة بالنسبة لي".

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بتمزق في أربطة كاحله الأيمن عندما كان متقدما على نادال (7 6، 6 6) في نصف نهائي رولان غاروس حيث خضع لعملية جراحية في حزيران/يونيو الماضي، وغاب عن الملاعب حتى مطلع العام الحالي حيث خسر مباراتين في مسابقة كأس الاتحاد.

وأنقذ البريطاني أندي موراي، وصيف أستراليا خمس مرات، نقطة خسارة المباراة ضد الايطالي ماتيو بيريتيني الثالث عشر ووصيف ويمبلدون العام الماضي، ليبغ الدور الثاني بعد مواجهة ماراتونية استمرت أربع ساعات و49 دقيقة 6 3 و6 3 و4 6 و6 7 (7 9) و7 6 (10 6).

وأتيحت فرصة لبيريتيني الذي بلغ نصف نهائي أستراليا العام الماضي لحسم المواجهة في المجموعة الاخيرة على إرسال موراي عندما كان متقدمًا 5 4 و40 30 لكنه سددها في الشبكة.

وبلغ الدور ذاته الأميركي تايلور فريتز الثامن بتغلبه على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6 4 و6 2 و4 6 و7 5.

ولدى السيدات، حجزت الفرنسية كارولين غارسيا الرابعة بطاقتها الى الدور الثاني بفوزها السهل على الكندية كاترين سيبوف 6 3 و6 صفر، ولحقت بها البيلاروسية أرينا سابالينكا الخامسة بتغلبها على التشيكية تيريزا مارتينكوفا 6 1 و6 4.