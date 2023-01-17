قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



ملبورن: عانت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا لبلوغ الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، واحتاجت إلى ثلاث مجموعات لتخطي عقبة السلوفينية تامارا زيدانشيك الـ98 عالميا 7-6 (10-8) و4-6 و6-1 الثلاثاء.

ووجدت وصيفة بطلة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي صعوبة في إرسالاتها الأولى واضطرت الى خوض شوط فاصل لحسم المجموعة الاولى في صالحها 7-6 (10-8) ثم خسرت المجموعة الثانية 4-6.

وضربت التونسية البالغة من العمر 28 عاما والتي ارتبكت 49 خطأ مباشرا، بقوة في المجموعة الثالثة وكسبتها بسهولة 6-1.

وتلتقي جابر التي بلغت ربع النهائي في ملبورن عام 2020، في الدور المقبل مع الأميركية أليسون ريسكي-أرميتاج الـ49 أو التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الـ86.