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ملبورن: قالت التونسية أنس جابر السبت انها تنوي انتزاع المركز الأولى في تصنيف محترفات كرة المضرب في عام 2023 و"عدم خسارة المزيد من المباريات النهائية"، بعد موسم رائع كان ينقصه فقط احراز لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى.

وكانت المصنفة ثانية عالمياً قريبة من هذا الانجاز، عندما حلّت وصيفة في بطولتي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي.

قالت التونسية عشية انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في ملبورن الإثنين "سأسعى لاستغلال خبرة العام الماضي لأنها كانت جميلة نوعاً ما".

تابعت "أهدف إلى عدم خسارة المزيد من المباريات النهائية، بل الاستفادة من ذلك لأكون جاهزة في الاستحقاق التالي".

وأصبحت ابنة الثامنة والعشرين أول إفريقية وعربية تبلغ نهائي بطولة كبرى العام الماضي، وهي تلاقي الثلاثاء في الدور الأول السلوفينية تامارا زيدانشيك المصنفة 88 عالمياً.

وأضافت جابر انها لن تكون راضية بعد الآن بمعادلة رصيدها السابق في أستراليا "لن أكون سعيدة لأنه في العام 2020 بلغت ربع النهائي. الهدف كـ(مصنفة) ثانية في العالم أن أتواجد في الأسبوع الثاني، أبلغ النهائيات".

ورأت انها مركزة على انزال البولندية إيغا شفيونتيك عن المركز الأول عالمياً، ولا تخشى رسم أهداف صعبة "أحبّ هذا النوع من الضغط. سأضع المزيد من الضغط على نفسي، لأني أشعر احياناً بالحاجة لذلك لأكون بين أبرز اللاعبات".

بزوغ نجم جابر

تأخر نجم جابر للبزوغ، إذ رفعت لقبها الأول بعمر السادسة والعشرين عام 2021 في برمنغهام، ثم أضافت لقبي مدريد وبرلين العام الماضي.

تحاول تعويض الوقت "أريد أن أكون المصنفة أولى عالمياً، ليس فقط المركز، بل المستوى والانضباط الذي يرافقه. أريد الفوز بمزيد من الألقاب وإحراز لقب كبير بالطبع".

تابعت "أعرف أن الكثير من اللاعبات متعطشات لتقديم المزيد. سيكون الأمر مثيراً للاهتمام في الأسبوعين المقبلين".

وكانت جابر قد تعرّضت لصدمة بعد خسارتها أمام التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا في نصف نهائي دورة أديلايد مطلع الشهر، عندما عانت إصابة في ظهرها خلال المجموعة الأولى.

استبعدت أي اخفاق بدني، علماً انها غابت عن النسخة الماضية في أستراليا لاصابة مماثلة في ظهرها "أنا أفضل بكثير. احتجت لبضعة ايام لأكون جاهزة".