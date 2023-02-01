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فلورنسا (إيطاليا): تعاقد نادي فيورنتينا الايطالي مع صانع الالعاب الدولي المغربي عبد الحميد صابيري من سمبدوريا، وأعاره مباشرة الى الاخير حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال النادي الواقع في فلورنسا مساء الثلاثاء في اليوم الاخير من سوق الانتقالات الشتوية "يُسر نادي فيورنتينا أن يعلن عن التوقيع مع عبد الحميد صابيري بصفقة دائمة من سمبدوريا".

وأضاف "سيبقى لاعب الوسط المهاجم في سمبدوريا على سبيل الاعارة حتى 30 حزيران/يونيو 2030".

وأشارت التقارير الى ان الصفقة بلغت قرابة أربعة ملايين يورو موقعًا على عقد حتى 2026.

كتب صابيري عبر حسابه على إنستغرام "أريد أن أغتنم الفرصة لأشكر سمبدوريا لمساعدتي في الحصول على هذه الفرصة. أنا سعيد لمواصلة ارتداء قميصكم حتى نهاية الموسم. أعدكم بأن أقدّم كل ما لديّ حتى الثانية الاخيرة لتحقيق حلمنا".

وأضاف "أنا متحمس وسعيد لكي أكون قريبًا جزءا من عائلة فيورنتينا".

وكان صابيري (26 عامًا) ضمن منتخب المغرب الذي صنع التاريخ في مونديال قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي.

شارك أساسيًا في مباراتين ودخل من مقاعد الاحتياط في ثلاث مباريات.

وُلد في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 في كلميمة في المغرب وبدأ مسيرته كشاب في ألمانيا ولعب على الصعيد الاحترافي للمرة الاولى مع نورمبرغ في 2016، قبل أن ينتقل الى هادرسفيلد عام 2017 ولعب معه في الدوري الانكليزي الممتاز.