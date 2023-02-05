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لوس انجليس: توصل بروكلين نتس إلى اتفاق مع دالاس مافريكس لانتقال كايري إرفينغ الى صفوف الاخير، بعد أيام من طلب اللاعب الانتقال بصفقة تبادل، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية الأحد.

ذكر موقع "ذي أثلتيك" الرائد أن نتس سيحصل على سبنسر دينويدي ودوريان فيني-سميث والعديد من الخيارات في "درافت" دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ارتبط إرفينغ بالانتقال الى العديد من الاندية، بما فيها فينيكس صنز ولوس أنجليس ليكرز ولوس أنجليس كليبرز بعد أن فجر قنبلة برغبته في الرحيل قبل الموعد النهائي لإغلاق فترة الانتقالات المخصصة لصفقات التبادل الخميس.

وأفادت التقارير أن إرفينغ طلب الرحيل بعد فشل الاتفاق مع نتس بشأن تمديد عقده. وكان نتس قد قرر عدم منحه عقدًا مضمونًا بالكامل قبل نهاية الموسم وذكر موقع "ذي أثلتيك" أن النادي عرض عليه "شروط الضمان" التي "لم يقبلها بشكل جيد".

وذكرت شبكة "إي إس بي أن" أن المحادثات بين نتس ومافريكس "تسارعت" الأحد.

ستعيد صفقة التبادل دينويدي إلى بروكلين حيث لعب لمدة خمسة مواسم قبل إصابة في أربطة الركبة في بداية موسم 2020-2021.

موسمه الرابع في نتس

واختير إرفينغ للمشاركة في مباراة كل النجوم الاستعراضية للمرة الثامنة، بعد أن بلغ متوسطه هذا الموسم 27.1 نقطة و5.1 متابعات و5.2 تمريرات حاسمة.

ويخوض صانع الالعاب (30 عامًا) الذي صنع اسمه بشكل خاص مع كليفلاند كافالييرز، موسمه الرابع في صفوف نتس بعد انضمامه من بوسطن سلتيكس.

غاب عن الكثير من المباريات الموسم الماضي لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

أما في الحالي، أوقف ثماني مباريات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد أن أثار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يرتبط بفيلم معاد للسامية جدلا واسعًا.

يحتل نتس حاليًا المركز الرابع في المنطقة الشرقية بـ 31 فوزًا و20 خسارة، أما دالاس يحتل المركز السادس في الغربية مع 28 انتصارًا و26 هزيمة.