قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



ميونيخ (ألمانيا): أعلن البطل العالمي والأولمبي السويدي أرمان "موندو" دوبلانتيس الخميس في برلين أن "الهدف الرئيسي وتقريباً الهدف الوحيد لي" هذا الشتاء هو تحسين الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة (6.21 م)، وذلك قبل خوضه مسابقته الثانية في موسمه القصير داخل قاعة.

وقال دوبلانتيس ردًا على سؤال عما إذا كان ينوي المشاركة في بطولة أوروبا داخل قاعة المقررة في اسطنبول بين الثالث والخامس من آذار/مارس المقبل "سنرى، لكن ما أحاول فعله حقًا في هذا الموسم داخل قاعة هو تحطيم الرقم القياسي العالمي. هذا هو الهدف الرئيسي والهدف الوحيد تقريبًا الذي يدور في ذهني".

وكان "موندو" تخطى حاجز 6.10 م في أول مسابقة له هذا الموسم في الثاني من شباط/فبراير الحالي في أوبسالا بالسويد، ثم فشل ثلاث مرات تخطي حاجز 6.22 م في سعيه الى تخطي رقمه القياسي العالمي الحالي بفارق سنتيمتر واحد.

وأضاف دوبلانتيس في مؤتمر صحافي في برلين حيث سيشارك في لقاء إستاف الدولي لألعاب القوى داخل قاعة: "ليس لدي العديد من المسابقات داخل قاعة كما اعتدت دائما. لدي ذكريات جيدة في برلين. سبب وجودي هنا هو منح نفسي فرصة أخرى لتحطيم الرقم القياسي العالمي".

وتابع "كانت الخطة تقضي بإقامة موسم أقصر جدًا داخل قاعة هذا العام، وهو ما فعلته بالفعل من خلال استئنافي المنافسات متأخرًا. المسابقتان التاليتان ستكونان في فرنسا في لييفان (15 شباط/فبراير) وكليرمون فيران (25 منه)".