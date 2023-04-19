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لوس انجليس: تعملق نجم فينيكس صنز ديفن بوكر أمام لوس أنجليس كليبرز وقاد فريقه للفوز 123 109 الثلاثاء في ثاني مواجهة بينهما في الدور الأول من الـ "بلاي أوف" في المنطقة الغربية، فارضاً التعادل 1 1 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

سجل بوكر 18 نقطة في الربع الثالث من إجمالي 38، ليقود صنز إلى قلب تأخره بفارق 13 نقطة في الربع الثاني أمام كليبرز إلى فوز مستحق رغم جهود نجم الأخير كواهي لينارد الذي سجل 31 نقطة، إلا انها لم تحل دون خسارة الفريق الضيف.

وألحق كليبرز خسارة مفاجئة بصنز على أرضه في المواجهة الأولى بينهما من أصل سبع مباريات ممكنة الأحد، وبدا انه على المسار الصحيح لتجديد فوزه والتقدم 2 صفر بعدما تقدم 49 36 قبل 5 دقائق من صافرة نهاية الربع الثاني.

غير أن كيفن دورانت (25 نقطة) والمخضرم كريس بول (16) وبوكر أعادوا البريق لصنز في الدقائق الأخيرة للشوط الأول وقلصوا الفارق مع كليبرز، في حين سجل بوكر رمية ثلاثية معادلاً النتيجة 59 59 قبل الاستراحة.

وتسلم بوكر زمام الأمور في الربع الثالث فسجل من جميع الاتجاهات وقاد فريقه للتقدم 92 87 قبل الربع الأخير، الذي أنهاه صنز لصالحه.

في المنطقة الشرقية، قاد جايسون تايتوم فريقه بوسطن سلتيكس إلى فوزه الثاني على أتلانتا هوكس 119 106 ليتقدم 2 صفر في السلسلة، في حين سجل داريوس غارلاند 32 نقطة في فوز كليفلاند كافالييرز على نيويورك نيكس 107 90 الذي فرض التعادل 1 1.

وأنهى تايتوم اللقاء مع 29 نقطة، بينما عاد سلتيكس الذي أنهى الموسم العادي في المركز الثاني إلى أجواء اللقاء بعد بداية بطيئة ليخرج فائزا أمام هوكس صاحب المركز السابع.

تقدم هوكس 22 11 في الربع الأول، قبل أن ينتفض هجوم سلتيكس ويقدم اداء رائعاً سمح له بالتقدم 28 25 قبل الربع الثاني.

وأحكم سلتيكس قبضته على المباراة من دون أن يتخلى عن تقدمه حتى صافرة النهاية، فأنهى الشوط الأوّل متقدماً 61 49 قبل الاستراحة، ثم زاد الفارق إلى 20 نقطة منتصف الربع الثالث، بيما سيطر دفاع سلتيكس على هجوم ضيفه.

وقاوم أتلانتا ليقلص الفارق إلى 8 نقاط في الربع الأخير، لكن بوسطن لم يكن ذلك الفريق الذي أراد التخلي عن الفوز لينهي اللقاء للمرة الثانية فائزاً قبل الانتقال لخوض المباراة الثالثة في أتلانتا الجمعة.

من ناحيته، فرض كافالييرز التعادل 1 1 بفوزه على نيكس، بعد خسارته في المباراة الأولى 97 101 السبت.

تقدم كيلفلاند 25 22 في الربع الأول، وحافظ على أفضليته حتى النهاية فأنهى الربع الثاني 34 17.

وفشل نيكس في الاقتراب من منافسه، في حين وصل تقدم كليفلاند في بعض فترات الربع الأخير إلى 29 نقطة.

وقدّم غارلاند أداء رائعاً توجه بتسجيله 32 نقطة، منها 26 في الشوط الأول، وأضاف البديل كاريس ليفيرت 24 نقطة ودونوفان ميتشيل 17 مع 13 تمريرة حاسمة.

في المقابل، غابت النجاعة الهجومية عند فريق نيكس الذي اكتفى بتسجيل 90 نقطة في ثاني أسوأ حصيلة له هذا الموسم.

وسجل يوليوس راندل 22 نقطة، وساهم جالن برونسون بـ 20.