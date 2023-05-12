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لندن: قلب وست هام يونايتد الإنكليزي وبازل السويسري الطاولة على ألكمار الهولندي وفيورنتينا الايطالي تواليا وخرجا منتصرين بنتيجة واحدة 2-1 الخميس في ذهاب نصف نهائي مسابقة كونفرنس ليغ في كرة القدم.

وتقام مباراتا الاياب الخميس المقبل.

في المباراة الاولى على الملعب الأولمبي في عاصمة الضباب، فاجأ ألكمار مضيفه وست هام يونايتد بهدف رائع سجله لاعب وسطه تيياني رييندرس بتسديدة قوية من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى لحارس المرمى الفرنسي ألفونس أريولا (42).

واندفع وست هام يونايتد بقوة في الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني اثر خطأ ارتكبه حارس المرمى ماثيو ريان بلكمه المهاجم جارود بوين عندما تابع الاخير كرة رأسية من مسافة قريبة فانبرى لها المهاجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة قوية على يمين الحارس (67).

ومنح ميكايل أنتونيو التقدم لوست هام عندما استغل كرة مرتدة من أحد المدافعين من باب المرمى اثر رأسية للدولي المغربي نايف أغرد فتابعها الدولي الجامايكي داخل المرمى الخالي (76).

وفي الثانية على ملعب "أرتيميو فرانكي" في فلورنسا، حسم فيورنتينا نتيجة الشوط الاول في صالحه بهدف لمهاجمه البرازيلي أرتر كابرال الذي هز شباك فريقه السابق بازل برأسية من مسافة قريبة اثر رأسية لزميله المدافع الارجنتيني لوكاس مارتينيس كواترا (25).

وهو الهدف الثامن لكابرال الذي انتقل الى صفوف فيورنتينا مطلع عام 2022 في فترة الانتقالات الشتوية قادما من بازل، في المسابقة فلحق بمهاجم ألكمار الدولي اليوناني فانغيليس بافليديس الى صدارة لائحة الهدافين.

ونجح بازل في إدراك التعادل عبر المهاجم الفرنسي أندي ضيوف بمجهود فردي رائع من منتصف الملعب أنهاه بتسديدة زاحفة ذكية من خارج المنطقة على يسار الحارس (71).

ومنح زكي أمدوني الفوز لبازل بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من داخل المنطقة للبديل داريان مايلز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.