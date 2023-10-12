شنغهاي: بات البولندي هوبرت هوركاتش المصنف سادساً عشر أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لدورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على المجري فابيان ماروجان 4 6 و6 1 و6 3 الخميس في ربع النهائي.

واحتاج هوركاتش الى ساعة و43 دقيقة لإنهاء مغامرة ماروجان الذي كان أطاح بالنروجي كاسبر رود الثامن من ثمن النهائي.

وهي المواجهة الاولى بين هوركاتش السابع عشر عالميا وماروجان الـ91.

واستهل ماروجان المباراة بطريقة مثالية عندما كسر إرسال هوركاتش في الشوط الثاني وتقدم 2 1، لكن البولندي نجح في رد التحية في الشوط الثامن مدركا التعادل 4 4، بيد أن المجري كسب الشوطين التاليين بكسره إرسال منافسه في الشوط التاسع وأنهى المجموعة في صالحه 6 4.

واستعاد هوركاتش توازنه في المجموعة الثانية وكسبها بسهولة 6 1 بعدما كسر إرسال المجري في الشوطين الرابع والسادس.

واشتدت المنافسة بين اللاعبين في المجموعة الثالثة الحاسمة، وفرض التعادل نفسه حتى الشوط السادس 3 3 قبل أن يكسب البولندي ثلاثة أشواط متتالية كاسرا إرسال المجري في الشوطين السابع والتاسع وأنهاها في صالحه 6 3.

ويلتقي هوركاتش في الدور المقبل مع أحد الأميركيين سيباستيان كوردا أو بن شيلتون اللذين يلعبان لاحقا في أول مواجهة بينهما أيضا.