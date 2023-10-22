الرياض: أعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر الى سكة الانتصارات والارتقاء الى المركز الثالث بتسجيله هدف الفوز وقلب الطاولة على ضيفه ضمك 2-1 السبت على ملعب "الأول بارك" في الرياض في المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم ضمك في الشوط الأول بهدف الكاميروني جورج كيفن نكودو (45+2)، ورد النصر في الثاني بهدفي البرازيلي اندرسون تاليسكا (52) ورونالدو (56).

تعثّر

وعوض النصر تعثره أمام ابها 2-2 في المرحلة الماضية عندما توقفت انتصاراته المتتالية عند ستة، فرفع رصيده إلى 22 نقطة وصعد الى المركز الثالث مستغلا تعثر الاتحاد حامل اللقب امام مضيفه التعاون الثاني 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 10 نقاط في المركز العاشر.

ورغم سيطرة النصر على وسط الملعب وامتلاكه للكرة، إلا أن ضمك كاد أن يخطف الأسبقية عندما كسر الغامبي أسان سيساي مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى لكنه لعب الكرة سهلة في أحضان راغد النجار (17).

ولاحت فرصة للنصر عندما صوب عبدالله الخيبري كرة قوية أبعدها الحارس الجزائري مصطفى زغبة الى ركنية (20) قبل أن يسدد تاليسكا كرة قوية ارتدت من احد المدافعين الى ركنية (31).

ورد ضمك بكرة لنكودو اقر ركلة ركنية تصدى لها النجار ببراعة (34)، قبل أن يتصدى لانفراد سيساي (42).

ونجح ضمك في هز شباك النجار من هجمة مرتدة كسر على اثرها نكودو مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى ولعب الكرة على يسار حارس النصر (45+2).

وكان النصر قريباً من التسجيل اثر ركلة حرة مباشرة لرونالدو مرت بمحاذاة القائم (50)، قبل أن ينجح تاليسكا في ذلك من ركلة حرة مباشرة استقرت على يمين حارس ضمك (52).

وحرمت العارضة تاليسكا من الهدف الثاني بردها رأسيته من مسافة قريبة (55).

ركلة حرة

وانبرى رونالدو لركلة حرة مباشرة ثانية ترجمها هذه المرة إلى هدف عندما أسكن الكرة على يسار زغبة (56).

وسدد رونالدو كرة فوق العارضة (80)، رد عليه الروماني نيكولاي ستانسيو بتسديدة قوية من ركلة حرة لكن النجار أمسكها ببراعة.

الأهلي

وتابع الأهلي صحوته حقق فوزه الثاني تواليا والسابع هذا الموسم بعدما تغلب على ضيفه الوحدة 3-1 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وسجل الفرنسي الآن سان-ماكسيمان (45+3) والبرازيلي روجر إيبانيش (68) والجزائري رياض محرز (84) ثلاثية الاهلي، عبد الباسط هندي (51 خطأ في مرماه) هدف الوحدة.

وتقدم الأهلي الى المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق الأهداف عن النصر الثالث، بينما تراجع الوحدة الى المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وكان الأهلي الطرف الأفضل وكان قريباً من التسجيل لولا براعة الحارس المغربي منير المحمدي الذي خرج في التوقيت المناسب وتصدى لكرة الإيفواري فرانك كيسييه قبل أن يبعدها الدفاع (23).

ونجح الأهلي في افتتاح التسجيل عندما انطلق الان-ماكسيمان بكرة من منتصف الملعب وسددها داخل المرمى.

وأدرك الوحدة التعادل مطلع لاشوط اثاني بنيران صديقة عندما حاول هندي ابعاد الكرة لكنه تابعها بالخطأ في مرمى فريقه (51).

وسدد علي الأسمري، بديل كيسيبه المصاب، كرة قوية مرت بجانب القائم (60)، قبل أن ينجح المدافع إيبانيش في هز شباك المحمدي برأسية اثر ركلة ركنية (68).

وسجل محرز الهدف الثالث بتسديدة من داخل المنطقة على يمين المحمدي (84).

وحقق فريق الشباب الفوز على الطائي 2-0 في أول مباراة تقام على ملعبه سجلهما السنغالي حبيب ديالو (55) وحسين القحطاني (90+5).

ورفع الشباب رصيده إلى 12 نقطة وصعد الى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الطائي عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

وقاد المدرب الأوروغواياني دانيال كارينو فريقه الحزم الى تحقيق فوزه الأول في الدوري على حساب الرائد 4-3.

وسجل فايز سليمان من جزر القمر (6 و42) ومحمد فؤاد الثاني (36) ومحمد باداموسى (72) أهداف الحزم، والجزائري أمير سعيود (10 و45+10) والكاميروني عمر غونتزاليز (86) أهداف الرائد.

وتخلص الحزم من المركز الاخير بعدما رفع رصيده الى 6 نقاط في المركز السابع عشر قبل الاخير بفارق نقطة واحدة أمام الرائد.

النتائج والترتيب

في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 10 ضمن بطولة السعودية في كرة القدم

الجمعة:

الأخدود - الفيحاء 1 - 2

التعاون - الاتحاد 1 - 1

الفتح - أبها 4 - 1

الهلال - الخليج 1 - 0

السبت

النصر - ضمك 2 - 1

الحزم - الرائد 4 - 3

الأهلي - الوحدة 3 - 1

الشباب - الطائي 2 - 0



الأحد: (15:00)

الرياض - الاتفاق

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الهلال 10 8 2 0 27 7 26

2. التعاون 10 7 2 1 20 8 23

3. النصر 10 7 1 2 28 13 22

4. الأهلي 10 7 1 2 20 14 22

5. الاتحاد 10 6 2 2 19 7 20

6. الفتح 10 6 2 2 26 16 20

7. الاتفاق 9 5 2 2 16 11 17

8. الفيحاء 10 3 5 2 11 8 14

9. الوحدة 10 4 1 5 18 20 13

10. الشباب 10 3 3 4 13 17 12

11. ضمك 10 2 4 4 16 17 10

12. الخليج 10 2 3 5 9 15 9

13. الرياض 9 2 2 5 8 21 8

14. الأخدود 10 2 1 7 6 14 7

15. أبها 10 2 1 7 8 20 7

16. الطائي 10 2 1 7 7 19 7

17. الحزم 10 1 3 6 11 26 6

18. الرائد 10 1 2 7 9 19 5