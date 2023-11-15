بومباي: قال البريطاني ديفيد بيكهام المشارك في ملكية نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم في حديث لوكالة فرانس برس على هامش مباراة ضمن كأس العالم للكريكيت في بومباي، إنّ التعاقد مع بطل مونديال قطر العام الماضي الارجنتيني ليونيل ميسي كان هدية للولايات المتحدة والدوري.

وأضاف نجم مانشستر يونايتد الانكليزي وريال مدريد الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق "عندما يخبرني احدهم أنّ ليونيل ميسي يلعب مع انتر ميامي، لا أستطيع أن اصدّق ذلك حتى الآن".

وتابع "بصفتي مالكًا، أنا فخور جدًا بوجود أفضل لاعب في العالم في الفريق. كنا نعلم أن الاتيان بليو إلى الولايات المتحدة، وليس فقط إلى ميامي، كان بمثابة هدية للولايات المتحدة والدوري الاميركي لكرة القدم".

يغير قواعد اللعبة

وأردف بيكهام الذي اعتزل عام 2013 "لأن شخصًا مثله يغير قواعد اللعبة، فهو مصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين. لهذا السبب أردنا ليو في الفريق. بالطبع، نريد أيضًا الفوز بالألقاب، لنكون أفضل فريق في البطولة. لكن أحد أسباب التعاقد معه هو أن يكون مصدر إلهام للجيل القادم من اللاعبين في الولايات المتحدة".

وعن حظوظ انكلترا في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، قال قائد "الاسود الثلاثة" السابق "أنا اؤمن بالفعل بهذا المنتخب الانكليزي. أنا اؤمن بالمدرب غاريث ساوثغيت، وبما يفعله منذ سنوات عدّة. لقد خسرنا مع الاسف في نهائي كأس أوروبا الاخيرة امام إيطاليا، لكننا اقتربنا جدا من الفوز".