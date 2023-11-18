يريفان: تعرّضت آمال المنتخب الويلزي بالتأهل الى نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم إلى ضربة كبيرة بعد تعادل مخيّب أمام مضيفه الارمني 1 1 السبت.

وسجّل لاعب الفتح السعودي لوكاس زيليرايان هدف التقدم لارمينيا (5) قبل ان تعادل ويلز النتيجة عبر ناير تكنيزيان عن طريق الخطأ (45+2).

وكان يحتاج فريق المدرب روب بايج للفوز في يريفان ومن ثمّ تحقيق فوز آخر على حساب ضيفته تركيا الثلاثاء من اجل ضمان التأهل الى النهائيات في ألمانيا الصيف المقبل.

الا انّه بات الآن مطلوبا ان تهدر كرواتيا النقاط امام لاتفيا التي تواجهها في وقت لاحق او ارمينيا الثلاثاء من اجل احتلال احد المركزين الاولين ضمن المجموعة الرابعة.

كذلك، لا تعد النقطة كفيلة لتعزيز آمال أرمينيا في التأهل الى البطولة القارية للمرة الاولى في تاريخها.

وتحتل الآن تركيا التي حسمت تأهلها صدارة المجموعة بـ 16 نقطة من سبع مباريات امام ويلز الثانية بـ 11 من 7، وكرواتيا الثالثة (10 من 6)، وأرمينيا الرابعة (8 من 7).

شبكة أمان

لكن لدى المنتخب الويلزي أيضاً شبكة أمان تضمن له فعلياً حجز مكان في الملحق بفضل تصنيفه في دوري الأمم الأوروبية.

وحقّقت ويلز فوزا شهيرا 2 1 على صاحبة المركز الثالث في مونديال قطر 2022 كرواتيا في كارديف الشهر الماضي، منح الويلزيين أملاً جديداً في التأهل بعدما كانت قد تلقت خسارتين موجعتين امام ارمينيا نفسها 2 4 وتركيا 0 2 في حزيران/يونيو الماضي.

وافتتحت أرمينيا التسجيل بشكل مفاجئ ومبكر عن طريق زيليرايان من تسديدة من على مشارف المنطقة مانحا بلاده التقدم (5).

وعانى الضيوف لايجاد المرمى في ظل غياب النجاعة الهجومية، واحتاجوا الى مساعدة من أرمينيا نفسها، بحيث صوّت تكنيزيان رمية تماس طويلة برأسه داخل مرمى فريقه (45+2).

ووضع الفريقان كل ثقلهما في الوقت المتبقي من المباراة أملا بخطف النقاط الثلاث، في ظل تلاشي اهمية الخروج بنقطة التعادل.