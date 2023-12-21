ليفربول : واصل ليفربول زحفه نحو تعزيز رقمه القياسي في عدد الالقاب في مسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية في كرة القدم بإكماله عقد نصف النهائي عندما تغلب على ضيفه وست هام يونايتد 5 1 الاربعاء على ملعب أنفيلد في ختام ربع النهائي.

وسجّل المجري دومينيك سوبوسلاي (28) وكورتيس جونز (56 و84) والهولندي كودي خاكبو (71) والمصري محمد صلاح (82) أهداف ليفربول المتوج بلقب المسابقة تسع مرات، فيما سجل جارود بوين (77) الهدف الوحيد للضيوف.

ولحق ليفربول بكل من تشلسي وفولهام وميدلزبره من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" والتي حجزت بطاقتها الثلاثاء.

واستعد ليفربول جيدا للقمة المرتقبة أمام ضيفه أرسنال الذي جرده من صدارة الدوري نهاية الاسبوع الماضي عندما تغلب على برايتون 2 0 واستغل سقوط الـ"ريدز" في فخ التعادل السلبي أمام الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

وأراح المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب العديد من نجوم الفريق في مقدمتهم صلاح وترينت ألكسندر أرنولد والكولومبي لويس دياس والمدافع الفرنسي ابراهيما كوناتيه قبل ان يدفع بهم في في نصف الساعة الاخيرة من المباراة، فيما لم يتواجد حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر في قائمة المباراة.

وحذا حذوه المدرب الاسكتلندي لوست هام ديفيد مويس المقبل على مواجهة فريقه لاسابق مانشستر يونايتد في المرحلة المقبلة من الدوري، فأبقى على صانع ألعابه الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا وجيمس وارد بروس والمدافع الالماني تيلو كيهرر على دكة البدلاء قبل ان يشركهم في الشوط الثاني، فيما غاب قطب الدفاع المغربي نايف أكرد.

وضغط ليفربول منذ بداية المباراة بحثا عن تأمين الفوز مبكرا، وكاد ان يفتتح التسجيل عبر هارفي إيليوت بتسديدة فوق العارضة (14).

وانتظر ليفربول الدقيقة 27 لترجمة أفضليته عبر وافده الجديد سوبوسلاي بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة أسكنها على يمين حارس المرمى الفرنسي ألفونس أوريولا الذي لعب مكان الحارس الأساسي الدولي التشيكي لوكاس فابيانسكي (27).

وضرب ريدز بقوة في الشوط الثاني وتمكن جونز من مضاعفة النتيجة (56) بعد ان مرّت كرته بين قدمي أوريولا.

ودفع كلوب بصلاح وألكسندر أرنولد وكوناتيه، وأضاف فريقه الهدف الثالث عندما مرّر كوناتيه كرة الى خاكبو الذي تابعها داخل المرمى (71).