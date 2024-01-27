لندن: قال الإسباني جوزيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنكلترا "سأنام أفضل قليلاً"، تعليقاً على إعلان "غريمي الأكبر" الألماني يورغن كلوب رحيله عن ليفربول في نهاية هذا الموسم.

وصدم كلوب الجميع عندما أعلن الجمعة رحيله عن ليفربول، متصدر الدوري الإنكليزي راهناً، في نهاية الموسم قبل انتهاء عقده.

وكان كلوب المنافس الأقوى لغوارديولا خلال فترة تواجدهما في البرميرليغ.

وفيما حصد غوارديولا عدداً أكبر من الألقاب مع الفريق المملوك إماراتياً، أقرّ بالخطر الذي شكّله كلوب على فريقه.

مدرب مذهل

بعد فوز ستيي على توتنهام الجمعة في الدور الرابع من مسابقة الكأس التي يحمل لقبها، أشاد غوارديولا بكلوب "هو مدرب مذهل، لا أعرفه عن قرب لكن أعتقد انه شخص رائع أيضاً".

تابع بيب "لدي شعور انه عندما سيرحل في نهاية الموسم، سيرحل جزء منا أيضاً في مانشستر سيتي. لقد كانوا أصعب خصم لنا، ليفربول في السنوات الأخيرة".

مرحلة تعب

وعزا كلوب (56 عاماً) أسباب رحيله إلى فقدانه الطاقة اللازمة للاستمرار بعد تسع سنوات في ملعب أنفيلد.

ويمكن لغوارديولا (53 عاماً) تفهّم قرار كلوب، بعد أن قام الأول بخطوة مماثلة مع برشلونة الإسباني في 2012.

قال "كلّ المدربين يشعرون (بالتعب) بعد سنوات طويلة، أشعر بذلك تماماً. واجهت ذلك مع برشلونة لذا اتفهمه تماماً".

ورغم تتويج سيتي بلقب الدوري في آخر ثلاثة مواسم، إلا ان عرشه مهدد بقوة من قبل ليفربول هذا الموسم. يتصدر الحُمر راهناً بفارق خمس نقاط عن سيتيزينس الذي لعب مباراة أقل.

وستكون المباراة الاخيرة بينهما في الدوري في 9 آذار/مارس على ملعب أنفيلد "لقد كان غريمي الأكبر، اعتقد اننا سنفتقده".