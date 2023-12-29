لندن: شدَّد المدرب الالماني لنادي ليفربول متصدر الدوري الانكليزي لكرة القدم يورغن كلوب الجمعة على أن فريقه سيكون قادرًا مواصلة المنافسة على اللقب على الرغم من خسارته الوشيكة لخدمات نجمه الدولي المصري محمد صلاح بسبب مشاركته مع "الفراعنة" في كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج.

وسيلتحق صلاح بمنتخب بلاده بعد مباراة ليفربول مع ضيفه نيوكاسل في المرحلة العشرين من الدوري الاثنين المقبل.

ويتصدر ليفربول الدوري بفارق نقطتين أمام أقرب مطارديه ارسنال في سعيه الى لقبه الاول منذ عام 2020.

وسيلتقي ليفربول مع أرسنال في الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي وفولهام في نصف نهائي كأس رابطة الاندية في كانون الثاني/يناير، ما يعني أن غياب صلاح جاء في أسوأ فترة ممكنة خصوصا أنه هداف ليفربول برصيد 16 هدفًا هذا الموسم.

كما أن غياب صلاح ربما لأكثر من شهر إذا ذهبت مصر بعيدا في العرس القاري، سيترك كلوب أمام فراغ كبير في خط الهجوم.

وقال كلوب للصحافيين الجمعة: "هذه ليست المرة الأولى، إنه موقف صعب عندما تخسر فيه جهود هدافك، لكن الأمر كان أسوأ في الماضي عندما كان (السنغالي) ساديو (مانيه) ومو يشاركان" في أمم إفريقيا.

واضاف "لقد تجاوزنا الأمر بطريقة ما، وعادة ما يذهب أحدهم بعيداً في البطولة، مما جعل الأمر أسوأ".

وسيغيب عن تشكيلة كلوب أيضًا لاعب الوسط الدولي الياباني واتارو إندو بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا المقررة في التوقيت ذاته مع أمم إفريقيا.

وتابع كلوب "كنا نعلم أن كأس الأمم الإفريقية تظهر من وقت لآخر ويجب على مو أن يتركنا ولدينا إندو كمشارك في كأس آسيا أيضًا، لذا فالأمر كما هو. علينا أن نتعامل مع الأمر وسنفعل ذلك".

وأردف قائلا "كل خطة طويلة المدى كان من الممكن أن أضعها تعتمد بشكل كبير على من هو متاح. سيكون لدينا حلول اليوم، وآمل أن يكون لدينا ذلك بعد مباراة نيوكاسل أيضًا".

تعد عودة ديوغو جوتا بعد شهر من الإصابة بمثابة دفعة قوية حيث سجل المهاجم الدولي البرتغالي هدفا في أولى مبارياته عقب تعافيه في مرمى بيرنلي (2 0) الثلاثاء في المرحلة التاسعة عشرة التقليدية "البوسكينغ داي".

ويعول كلوب على إمكانية لعب جوتا في أكثر من مركز في خط الهجوم على غرار الدولي الهولندي كودي خاكبو، لسد فراغ غياب صلاح، كما أن هارفي إيليوت شغل مركز الدولي المصري على الرغم من أنه لاعب وسط في نظام كلوب.

وقال المدرب الالماني: "عودة كل واحد من اللاعبين مهمة جدا، ولكن عودة ديوغو استثنائية. كان الجميع إيجابيين جدا بشأن الخيارات الخمسة المتاحة لنا، لكنني بصراحة لا أعتقد أنه كان لدينا ذلك في كثير من الأحيان".