ليفربول: أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب في خبر صادم الجمعة أنه سيترك ليفربول الإنكليزي لكرة القدم في نهاية الموسم، أي قبل عام على نهاية عقده مع النادي الذي استلم الاشراف عليه منذ 2015.

وفي مقابلة مع موقع ليفربول، قال ابن الـ56 عاماً "يمكنني أن أتفهم بأنها صدمة للكثير من الناس في هذه اللحظة، عندما تسمعونه (الخبر) للمرة الأولى، لكن من الواضح أن بإمكاني تفسيره أو على الأقل محاولة شرحه".

وتابع "أنا أحب كل شيء في هذا النادي، أحب كل شيء في المدينة، أحب كل شيء في مشجعينا، أحب الفريق، أحب الطاقم. احب كل شيء. لكن أن أتمكن من اتخاذ هذا القرار (رغم هذا الحب)، يظهر لكم أني مقتنع بأنه هو القرار الذي يجب أن أتخذه".

وبرر "الأمر هو أن، كيف يمكنني أن أوضح ذلك، طاقتي نفدت. ليس لدي أي مشكلة الآن، من الواضح أني كنت أعلم منذ فترة طويلة أني سأضطر الى الإعلان عن ذلك في وقت ما، لكني بخير الآن. أعلم أني لا أستطيع القيام بهذه المهمة مراراً وتكراراً".

ويأتي إعلان كلوب وليفربول في صدارة الدوري الممتاز بعد 21 مرحلة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي لعب مباراة أقل.

وسيبقى اسم المدرب السابق لماينتس وبوروسيا دورتموند خالداً في تاريخ النادي، بعدما منحه في 2020 لقب الدوري الإنكليزي لأول مرة منذ 1990، وأهداه لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 ووصل معه الى النهائي مرتين أيضاً عامي 2018 و2022، إضافة الى إحراز الكأس الإنكليزية (2022) وكأس الرابطة (2022) والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية (2019).

على أربع جبهات

وقبل يوم من هذا الإعلان الصادم، أصرّ كلوب الخميس أنّه من المبكر جداً الحديث عن امكانية تحقيق رباعية تاريخية، غداة بلوغ "الحمر" نهائي كأس الرابطة بتغلبهم على فولهام 3 2 في مجموع المباراتين.

وامتلك ليفربول فرصة ذهبية للظفر بأربعة ألقاب في موسم واحد قبل عامين بعدما تغلب في المباراة النهائية لكأس الرابطة على تشلسي، علماً أن الفريقين سيلتقيان مجدداً في نهائي المسابقة في 25 شباط (فبراير) المقبل على ملعب ويمبلي الشهير.

اكتفى فريق أنفيلد بثنائية محلية بعدما هزم مجدداً تشلسي في نهائي الكأس، في حين خسر بشق الانفس سباق الدوري أمام مانشستر سيتي في المرحلة الاخيرة، كما سقط على يد ريال مدريد الاسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحارب ليفربول مجدداً على أربع جبهات هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب الدوري، وبلغ ثمن نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، فيما يستعد لمواجهة نوريتش سيتي من الدرجة الثانية في الدور الرابع من كأس إنكلترا، الى تأهله لنهائي كأس الرابطة.

وقال كلوب الخميس "لم أفكرّ بالامر (الفوز بالرباعية) بصراحة لاننا لا نزال بعيدين عن الوصول الى أربع نهائيات".