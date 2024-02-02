اسطنبول: أعلن غلطة سراي شريك فنربهتشه في صدارة الدوري التركي لكرة القدم الجمعة تعاقده مع مدافع وقائد المنتخب العاجي سيرج أورييه حتى نهاية الموسم الحالي قادماً من نوتنغهام فوريست الإنكليزي.

وجاء تعاقد غلطة سراي مع الظهير الأيمن العاجي الذي يواجه منتخب بلاده جاره المالي السبت في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها ساحل العاج، لتعويض انتقال مدافعه الفرنسي ساشا بوي مؤخراً إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وأمضى أورييه البالغ من العمر 31 عامًا والذي لعب سابقا لأندية لنس وتولوز وباريس سان جرمان الفرنسية، خمسة مواسم ونصف في الدوري الإنكليزي الممتاز، مع توتنهام (2017 2021) ونوتنغهام فوريست (2022 2024).

كما دافع أورييه المتوج بكأس الأمم الإفريقية عام 2015، عن ألوان فياريال الإسباني خلال موسم 2021 2022.