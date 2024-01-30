أبيدجان: تأهلت مالي إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعد فوزها على جارتها بوركينا فاسو 2 1، الثلاثاء على ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو، لتضرب موعداً مع المضيفة ساحل العاج في ربع النهائي السبت المقبل.

وبلغ المنتخب المُلقّب بـ"النسور" ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2013، حين واصل مشواره وحقق المركز الثالث.

وبات بانتظار مالي مباراة كبيرة ضد المضيفة ساحل العاج على ملعب السلام في بواكي، علماً أنه لم يسبق لوصيفة 1972 إحراز اللقب من قبل.

تقدمت مالي بهدف أحرزه مدافع باير ليفركوزن الألماني وبوركينا فاسو إدموند تابسوبا بالخطأ في مرماه (3) ثم عزّزت تقدمها عبر مهاجم أوكسير الفرنسي لاسين سينايوكو (47)، قبل أنّ تقلص بوركينا فاسو النتيجة من ركلة جزاء عبر لاعب أستون فيلا الإنكليزي المتخصص برتران تراوري (57) لكنّه لم يكن كافياً للعودة رغم الدعم الجماهيري الكبير الذي تحصلت عليه.

كانت مالي التي تخوض البطولة التاسعة توالياً مرشحة للفوز إذ حسمت صدارة مجموعتها للنسخة الثالثة على التوالي.

انطلقت المباراة في ظل أجواء حماسية وسط مؤازرة جماهيرية كبيرة حظت بها بوركينا فاسو التي تقع شمال شرق ساحل العاج.

ودون جس نبض، حاول الفريقان الحسم منذ الدقيقة الأولى، ولم تكد تمر ثلاث دقائق حتى أصاب المالي أمادو هايدارا العارضة برأسية قبل أن يسجل مدافع بوركينا فاسو تابسوبا هدفاً بالخطأ في مرمى منتخبه (3) مانحاً التقدم المبكر لمالي.

وسعت بوركينا فاسو إلى معادلة النتيجة بسرعة فكانت فرصة رأسية ضائعة لإيسوفو دايو (13).

وكاد سينايوكو أن يُعزّز تقدم مالي من تسديدة قوية بيد أن الحارس هيرفي كوفي أنقذها (36).

المنتخبان يضغطان بقوة

وفي بداية الشوط الثاني، رمى مدرب بوركينا فاسو الفرنسي أوبير فيلو بكل ثقله في محاولة لتغيير النتيجة طالباً من لاعبيه التقدم، بعدما أشرك كل من المدافع أدامو ناغالو والمهاجم سيدريك بادولو.

وضغط المنتخبان بقوة غير أن مالي أخذت المبادرة مجدداً ونجحت في تعزيز تقدمها بعدما اقتحم سينايوكو منطقة الجزاء من الجهة اليمنى وسدد في مرمى كوفي (47).

وحصل "الخيول" على ركلة جزاء بعد لمسة يد أجبرت الحكم على العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) لتأكيدها.

وانبرى تراوري للركلة مسجلاً هدف تقليص الفارق في مرمى دجيغي ديارا (57)، والثالث له في البطولة، جميعها من علامة الجزاء.

وأجرى مدرب مالي إيريك شيل (46 عاماً) ثلاثة تغييرات للحفاظ على النتيجة (74)، وهو الذي تحدث عن لقاء الجارين قائلاً "إنها دائماً مباريات مثيرة للاهتمام ويجب التعامل معها بحذر وبالطبع القليل من الثقة".

وظنت بوركينا فاسو أنها عادلت النتيجة أخيراً بعدما أحرز دايو هدفاً، بيد أن الحكم أعلن عن حالة تسلل (90+1) ليطلق بعدها بدقائق صافرة النهاية بتأهل مالي.