أبيدجان: واصلت الرأس الأخضر حلمها وبلغت ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخها عندما أنهت مغامرة موريتانيا بالفوز عليها 1 0 الإثنين على ملعب فيليكس أوفويت بوانيي في أبيدجان في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ساحل العاج.

وسجل جناح فاتح قرا جمرك التركي ريان منديش الهدف الوحيد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء مؤكدا المشوار الرائع لمنتخب بلاده في النسخة الحالية، فيما ودعت موريتانيا العرس القاري برأس مرفوعة في أول دور ثمن نهائي في تاريخها.

وتلتقي الراس الاخضر في ربع النهائي مع المغرب أو جنوب افريقيا اللتين تلتقيان الثلاثاء في ختام ثمن النهائي.

وكان منتخب "القروش الزرقاء" بلغ دور الثمانية في مشاركته الأولى عام 2013 في جنوب افريقيا، قبل أن يودع على يد غانا بهدفين نظيفين، ويطمح في مشاركته الحالية وهي الرابعة في تاريخه الى مواصلة نتائجه المميزة بعدما تصدر المجموعة الثانية اثر ثأره من غانا 2 1 وكسبه موزامبيق 3 صفر وتعادله بالرديف مع مصر في مباراة مثيرة 2 2.

في المقابل، حقق منتخب "المرابطون" أحد أفضل إنجازاته ببلوغه الدور الثاني الإقصائي للمرة الأولى في تاريخه، وفي مشاركته الثالثة، مستفيداً من خبرة مدربه القمري أمير عبدو الذي قاد منتخب بلاده الى الدور عينه في النسخة السابقة في الكاميرون 2021.

ولحقت موريتانيا التي خاضت مواجهة اليوم منتشية بتأهلها الأول، كثالث مجموعتها (الرابعة) بعد فوزها اللافت على الجزائر 1 0 في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات، بمصر التي ودعت من الدور ذاته بخسارتها امام الكونغو الديموقراطية 7 8 بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي 1 1) الأحد، وبالجزائر وتونس اللتين خرجتا من الدور الاول.

ويبقى المغرب الممثل الوحيد للعرب في النهائيات حيث سيلاقي جنوب افريقيا الثلاثاء.

وأحكم منتخب الرأس الأخضر سيطرته على المجريات مستغلا تكتل المنتخب الموريتاني في الدفاع وهو أمر كان متوقعاً من مدربه القمري أمير عبدو الذي لعب بتشكيلة دفاعية، مع الاعتماد على المرتدات السريعة بوجود رأس الحربة حمية الطنجي.

وكانت "القروش الزرقاء" الأخطر بوجود مهاجم رايو فايكانو الاسباني تياغو مانويل دياش كوريا الملقب بـ"بيبيه" وجناح ساليرنيتانا الايطالي جوفان كابرال ومنديش الذي كان قريباً من افتتاح التسجيل إلا أن تسديدته الساقطة "لوب" انحرفت عن شباك حارس مرمى موريتانيا وغانغان الفرنسي باباكار نياس (9).

وردّ محسن بده بتسديدة من ركلة حرة مباشرة مرت بجانب مرمى الحارس الأخضر فوزينيا (15).

وفرض فريق المدرب بيدرو لويتاو بريتو "بوبيستا" طوقاً حول منطقة الجزاء الموريتانية بفضل اللعب الجماعي وتبادل التمريرات، إنما حال الدفاع المتكل لمنتخب "المرابطون" من وصولهم الى المرمى.

وأوقف نياس تصويبة ديروي دوارتي المفاجئة (34)، وتصدى حارس مرمى الراس الأخضر فوزينيا لرأسية الطنجي ببراعة (45+1).

ضغط في الشوط الثاني

وكثف منتخب "القروش الزرقاء" ضغطه في الشوط الثاني، حيث ضاعف خط هجومه من تحركاته ولا سيما جوفان الذي أطلق تسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء صدّها نياس ببراعة (49).

وأنقذ المدافع خديم دياو مرمى موريتانيا عندما ارتطمت به تسديدة دوارتي القوية وتحولت الى ركنية (50).

وسدد أبو بكاري كويتا كرة قوية من ركلة حرة مباشرة مرت قريبة من القائم الايسر لمرمى الرأس الأخضر (57).

وتابع المنتخب الموريتاني محاولاته حيث وصلت الكرة الى لاعب داينزي البلجيكي سليمان آن اثر انفراد إلا أنه سدد بغرابة من مسافة قريبة فوق العارضة بقليل (59).

وتألق الحارس الموريتاني مجدداً عندما أبعد تسديدة جوفان إلى ركنية (79)، ثم تصدى ببراعة لرأسية كيفن لينيني (80).

وحصل منتخب الرأس الأخضر على ركلة جزاء عندما حاول المدافع ياسين شيخ الولي أعادة الكرة برأسه الى الحارس نياس فحاول البديل بنشيمول خطفها قبل الأخير لكنه تعرض الى العرقلة فانبرى لها منديش قوية في وسط المرمى (89).

وحاول المنتخب الموريتاني تدارك الموقف دون جدوى.