إيلاف: تأهلت غينيا الأحد لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024 لكرة القدم إثر فوزها على غينيا الاستوائية بنتيجة 1 من دون رد، من تسجيل لاعب ليل الفرنسي محمد بايو في آخر لحظات الوقت الإضافي.

ولعبت غينيا الإستوائية معظم الشوط الثاني منقوصة لاعبا بعد طرد فيديريكو بيكورو (55)، وأضاع لها إميليو إنسوي، متصدر هدافي البطولة (5 أهداف) ركلة جزاء (69).

وتلتقي غينيا في ربع النهائي مع الفائز من مباراة مصر وجمهورية الكونغو الديموقراطية المقررة لاحقاً، وذلك في 2 شباط (فبراير) المقبل.

وكانت غينيا قد تأهلت من المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة بتعادل سلبي مع الكاميرون، فوز على غامبيا 1-0 وخسارة أمام السنغال حاملة اللقب 0-2.