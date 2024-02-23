اَلصَّخِير (البحرين) : أوضح البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا واحد، الجمعة في البحرين أنه يريد "فتح فصل جديد" في مسيرته بالانضمام إلى فريق فيراري في عام 2025، بعد اثني عشر موسماً في مرسيدس.

وعاد هاميلتون الذي تحدث لأول مرة إلى الصحافة منذ الإعلان في أوائل شباط (فبراير) الحالي عن رحيله عن مرسيدس إلى فيراري، إلى كواليس قراره المفاجئ خصوصاً وأنه مدد عقده مع مرسيدس الصيف الماضي حتى نهاية موسم 2025. لكن كان لديه بند لفسخ عقده سيفعله في نهاية موسم 2024.

فرصة يتوجب اغتنامها

وأوضح البريطاني البالغ من العمر 39 عاما على هامش اليوم الأخير من التجارب الاعدادية للموسم الجديد "عندما وقعنا هذا الصيف (التمديد)، كان من الواضح أنني كنت أرى مستقبلي مع مرسيدس، لكن الفرصة سنحت لي في بداية العام وقررت اغتنامها".

وأضاف "أشعر أنه أصعب قرار اضطررت إلى اتخاذه على الإطلاق، لانني ارتبطت بمرسيدس منذ 26 عامًا. لقد دعموني وعشنا معًا مغامرة رائعة ميَّزت تاريخ الرياضة وأنا فخور جدا".

وتابع "لكن في نهاية المطاف، أنا من يكتب قصتي، وشعرت أن الوقت قد حان لبدء فصل جديد".

وتوج السائق الأكثر فوزا بالسباقات (103، رقم قياسي) مع مرسيدس بستة ألقاب عالمية في الفترة بين 2014 و2020.

وطمأن "السير لويس" جماهيره بأن الفصل مع مرسيدس "لم ينته بعد"، مضيفا "ما زلت أركز بنسبة 100% على تحقيق النتائج لهذا الفريق هذا العام، ومحاولة إنهاء الموسم بقوة".