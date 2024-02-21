اَلصَّخِير (البحرين) : تنطلق الأربعاء التجارب الشتوية لبطولة العالم للفورمولا واحد في حلبة البحرين على مدى ثلاثة أيام، وسط جدل واسع يلفّ فريق ريد بول بطل العالم، على خلفية خضوع مديره البريطاني كريستيان هورنر لتحقيق داخلي لأسباب سلوكية.

وانحرفت استعدادات أبطال العالم للموسم الجديد عن مسارها بعد اتهام إحدى الموظفات هورنر بسلوك غير لائق وعدائي، ما دفع الشركة الأم لريد بول، شركة المشروبات النمساوية العملاقة، إلى الاستعانة بمحام مستقل للتحقيق بالمسألة، لكن من دون الإعلان عن أي قرار بشأن مستقبله مع الفريق في هذه المرحلة.

استجواب 8 ساعات

وخضع هورنر لاستجواب لمدة ثماني ساعات من قبل المحامي في مكان سري بلندن الأسبوع الماضي، قبل أيام من ظهور أحد أنجح مدراء الفرق على الإطلاق خلال حفل كشف النقاب عن السيارة الجديدة للموسم الحالي في مقر الفريق في ميلتون كينز (انكلترا) الخميس.

قال المشرفون على البطولة العالمية في أولّ تعليق علني بشأن القضية التي هزت عالم رياضة السيارات قبل انطلاق التجارب تحضيرا للموسم الجديد في البحرين الأربعاء "لقد لاحظنا أن ريد بول قد حرص على إجراء تحقيق مستقل في الادعاءات الداخلية في ريد بول رايسينغ".

وتابع بيان الفورمولا واحد "نأمل في أن يتم توضيح الأمر في أقرب فرصة، بعد عملية عادلة وشاملة" و"لن نعلّق أكثر في هذا الوقت".

وبعدما فجّرت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية هذه القضية، أكد فريق ريد بول أنه بدأ تحقيقا وقال إنه يأخذ الأمر "على محمل الجد"، فيما نفى هورنر بشكل قاطع أي اتهامات بسلوك غير لائق.

وقاد هورنر بعد انضمامه إلى الفريق عند وصوله إلى الفئة الأولى عام 2005، الحظيرة النمساوية للفوز بسبع بطولات عالمية للسائقين (4 ألقاب للألماني سيباستيان فيتل من 2010 إلى 2013 وثلاثة للهولندي ماكس فيرستابن من 2021 إلى 2023) وستة ألقاب للصانعين (2010، 2011، 2012، 2013، 2022 و2023).

ريد بول .. لا يُقهر؟

أما على المستوى التنافسي، يتطلع ريد بول حامل اللقب في فئة الصانعين إلى الاحتفاظ بالمكتسبات التي حققها الموسم الماضي، حيث هيمن على 21 سباقاً من أصل 22 على مدار الموسم، ذلك دائما بقيادة الهولندي ماكس فيرستابن حامل اللقب والمكسيكي سيرخيو بيريس.

وأشار هورنر في معرض حديثه إلى أنّه "لم يفلَت من ريد بول سوى جائزة سنغافورة، لذا فإننا قادرون تقنياً على التطوّر، ولكن سيكون هناك تقارب منطقيًا مع الأنظمة المستقرة".

من جهته، يقول أندريا ستيلا مدير فريق ماكلارين الذي حلّ رابعا في ترتيب الصانعين الموسم الماضي "إذا حافظنا على وتيرة التطوير اعتبارا من عام 2023 وحتى 2024، فإننا قادرون على ان نكون في وضع قويّ، يسمح لنا بمنافسة ريد بول والفرق الكبرى الاخرى التي قامت بدورها بتحسينات".

وكشفت الفرق في الايام الاخيرة عن سياراتها للعام 2024، لكنّ التجربة الحقيقية ستكون للمرة الاولى على حلبة البحرين، رغم انّ الجميع لن يعمد للكشف عن جميع اسراره.

لا تغييرات

وتشهد التجارب بداية حقبة جديدة على مستوى المدراء حيث انتقل الفرنسي لوران ميكيس من فيراري الى راسينغ بولز (ألفا توري سابقا وهي الشركة الشقيقة الصغرى لريد بول) والياباني أيو كوماتسو المدير الجديد لهاس الذي حلّ مكان غونتر شتاينر.

في المقابل، ستكون هويات السائقين مماثلة للموسم الماضي دون أي تغيير، ذلك للمرة الأولى في تاريخ الفورمولا واحد، لكنّ المبرر قد يكون كثافة الانتقالات المتوقعة في العام 2025، وفي طليعتها ما بات مؤكدا، انتقال البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات من مرسيدس إلى فيراري.

وأحدث الإعلان المفاجئ عن رحيله ضجة كبيرة في بداية الشهر الحالي، مما أدى إلى إعادة خلط الأوراق بشكل كبير. ولخلافته في مرسيدس، باتت تُذكر أسماء عدة مثل بطل العالم لموسمين متتاليين 2005 و2006 الاسباني فرناندو ألونسو، الذي ينتهي عقده مع أستون مارتن نهاية عام 2024.

انتقادات ألونسو

وانتقد ألونسو، 42 عامًا، نظام التجارب "المحدود للغاية" والذي يستمر حتى يوم الجمعة "من الظلم أن يكون لدينا يوم ونصف فقط للتحضير لبطولة العالم".

وستحضر الفرق الى البحرين بسيارة واحدة مخصصة لسائقَي كل فريق، ولمدة يوم ونصف فقط، حيث تساءل ألونسو "لا أفهم لماذا لا نذهب إلى البحرين لأربعة أيام، أي يومين لكل سائق".