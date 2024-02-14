لندن: اعترف السائق البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا واحد، بـ"تأثره" خلال مشاركته في الاعلان الاربعاء عن سيارة فريقه مرسيدس للموسم المقبل وذلك للمرة الاخيرة قبل انتقاله الى فيراري العام المقبل.

وسيغادر هاميلتون مرسيدس في نهاية الموسم المقبل لينتقل الى فيراري، ذلك على الرغم من انه كان قد جدّد عقده لعامين مقابل 126 مليون دولار أميركي في آب/اغسطس مع مرسيدس.

الا انّ هاميلتون فضّل تفعيل بند يسمح له بفسخ عقده مما سمح له بحسم انتقاله الى فيراري، حيث اعترف انّ احتمال "القيادة خلف مقود فيراري" ليس بأمر سهل رفضه.

وخلال حديثه في حفل مرسيدس، للمرة الاولى، منذ انتقاله المدوّي، قال هاميلتون "الاسابيع الاخيرة كانت عاطفية للغاية وإنه امر سريالي ان اكون هنا".

وأضاف "التركيز خلال التدريبات الشتوية بأكملها كان لإعادة الفريق إلى ما كان عليه من قبل.

وتابع "لقد مررنا بهذه الأعوام الصعبة التي كانت بمثابة حافز حقيقي بالنسبة لنا. لقد ساعدنا ذلك على إعادة تجميع صفوفنا والنظر إلى الحقائق".

بدوره، أوضح مدير فريق مرسيدس النمسوي تولو وولف وهو واقف الى جانب هاميلتون "لقد كان شتاء مزدحما جدا. سيكون موسمنا الاخير مع لويس ونحن حريصون على الوصول الى سيارة سريعة".

وفاز هاميلتون الذي انضم الى مرسيدس من ماكلارين عام 2013، بستة من ألقابه السبعة العالمية مع فريق "الاسهم الفضية".

غير انّ السائق البريطاني عانى لمجاراة خصمه على سيارة ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بدءا من موسم 2021 المثير للجدل عندما حرمه الاخير في الرمق الاخير من الظفر بلقبه الثامن القياسي.

وجاء حفل الاعلان عن سيارة مرسيدس مربكا بعض الشيء حيث أجاب هاميلتون عن ثلاثة اسئلة فقط من قبل المشرف على الحفل الذي اقتصر على تسع دقائق ليس اكثر.

وقال "جئت الى هنا عام 2013 لذا فقد خضت 11 عاما مع الفريق والآن استعد لعامي الـ 12".

وتابع "إنه لشرف كبير ان اعمل مع مجموعة من الاشخاص ترى بنفسك العمل الذي يقومون به في الشتاء كي ترى السيارة جاهزة في بداية العام، إنها الفترة الاكثر إثارة من الموسم".