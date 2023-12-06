باريس: يبحث قسم الامتثال في الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) عن تضارب مصالح محتمل متعلّق برئيس فريق مرسيدس توتو وولف، حسب ما أعلن الاتحاد الثلاثاء.

وبدون تسمية شخص أو فريق، قال فيا انه "أخذ علماً بتكهنات في وسائل الإعلام حول مزاعم نقل معلومات سرية لرئيس فريق فورمولا واحد من قبل أحد موظفي شركة فوم" المالكة للحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

وأضاف فيا في بيانه "تدرس ادارة الامتثال في الاتحاد الدولي هذا الأمر".

وربطت وسائل الإعلام المتخصصة بين النمسوي توتو وولف، رئيس فريق مرسيدس، وزوجته سوزي وولف المديرة العامة لأكاديمية الفورمولا واحد، المسابقة النسائية التي تديرها فوم.

وقال ناطق باسم الفريق الألماني "لقد أحطنا علماً بالبيان المنشور من قبل فيا هذا المساء (الثلاثاء) والذي يردّد مزاعم لا أساس لها مصدرها وسيلة إعلامية واحدة".

وتابع "لم يتلق الفريق أي معلومات من إدارة الامتثال التابعة لفيا وفوجئ عندما علم بهذا التحقيق عبر وسائل الإعلام"، مضيفاً "نرفض تماماً هذه الاتهامات" المتعلقة بـ"نزاهة وامتثال رئيس فريقنا".